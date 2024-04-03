Виктория Ладынская-Кубитс ⟩ Нынешняя интеграционная политика – дорогой и эксклюзивный продукт

Теперь давайте сосредоточимся на тенденциях, которые наблюдаются среди русскоязычного населения страны.
Языком овладели, гражданство в кармане, настрой не тот
В течение своей жизни я прочитала огромное количество исследований по интеграции. По сути, они подтверждают давно известное, очень простое соображение: иноязычные, неэстонцы, русскоязычная община, эстонские русские (выберите подходящий вам термин) не являются однородной группой. Если бы пару лет назад кто-то попросил меня обобщить и объяснить простым языком всю информацию об интеграции, которая накопилась за эти годы, я бы нарисовала четыре отдельных множества.
Первое представляет собой группу интегрированных людей. Их знание эстонского языка, их гражданство, и, возможно, даже имя не дают повода предположить, что их происхождение может быть иным, чем эстонское. Я думаю, что, если бы представителей этой группы кто-то спросил, как живут в Эстонии люди других национальностей, люди из этой группы даже не поняли бы, что этот вопрос как-то касается их.
Вторая группа столь же хорошо интегрирована: те, кто владеют языком, чувствуют себя естественной частью эстонского общества. Но они не стесняются своего происхождения и берегут свой родной язык и культуру. Родной язык легко может быть другим, но это не мешает им быть патриотами. У третьей группы языковые трудности, иной уклад жизни, но в целом они даже обижаются, если к ним относятся иначе, чем к патриотам Эстонии. Характерной чертой группы является сильная лояльность, но слабое знание языка. И последняя группа – это как раз та, которую чаще всего стереотипно определяют в эстонских СМИ ярлыком «иноязычные» – физически живущие здесь, но мысленно - в соседней стране или в прошлом, когда все было, как известно, по-другому.