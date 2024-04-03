Виктория Ладынская-Кубитс ⟩ Нынешняя интеграционная политика – дорогой и эксклюзивный продукт

Теперь давайте сосредоточимся на тенденциях, которые наблюдаются среди русскоязычного населения страны.

Языком овладели, гражданство в кармане, настрой не тот

В течение своей жизни я прочитала огромное количество исследований по интеграции. По сути, они подтверждают давно известное, очень простое соображение: иноязычные, неэстонцы, русскоязычная община, эстонские русские (выберите подходящий вам термин) не являются однородной группой. Если бы пару лет назад кто-то попросил меня обобщить и объяснить простым языком всю информацию об интеграции, которая накопилась за эти годы, я бы нарисовала четыре отдельных множества.

Первое представляет собой группу интегрированных людей. Их знание эстонского языка, их гражданство, и, возможно, даже имя не дают повода предположить, что их происхождение может быть иным, чем эстонское. Я думаю, что, если бы представителей этой группы кто-то спросил, как живут в Эстонии люди других национальностей, люди из этой группы даже не поняли бы, что этот вопрос как-то касается их.