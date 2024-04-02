Со 2 по 25 апреля на участке железной дороги на перегоне Тапа-Тарту пройдут ремонтные работы, в связи с чем изменилось расписание поездов на линиях Таллинн - Тарту, Таллинн - Тарту - Валга, Тарту - Валга, Тарту - Койдула и Йыгева - Тарту.
Из-за ремонта участка железной дороги между Тарту и Тапа изменилось расписание поездов
Об этом сообщила пресс-служба предприятия Elron, отметив, что по вторникам, средам и четвергам в апреле между станциями Тапа и Кильтси пассажиров будет обслуживать автобус.
«Для пассажиров, следующих из Таллинна в Тарту, Койдула и Валга, поездка будет длиннее по вторникам, средам и четвергам из-за ремонта на линии Тапа - Тарту. Время отправления и прибытия поездов также изменится, поэтому мы просим пассажиров ежедневно проверять расписание», - сказал руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ.
«Ремонтные работы на перегоне Тапа-Тарту продолжатся до конца года. Как только ремонт завершится, выйдут на линию новые поезда Škoda и мы сможем сократить время в пути между Тарту и Таллинном», - сообщил Мяэ.
Расписание поездов между Таллинном и Тапа не изменится. На маршруте Таллинн - Тарту в апреле время в пути будет увеличено на 1-19 минут в зависимости от отправления, а время в пути на линиях Тарту - Койдула, Таллинн - Аэгвийду и Тарту - Валга останется прежним.
Обновленное расписание доступно на сайте www.elron.ee. За дополнительной информацией о ремонте на железной дороге можно обращаться к владельцу инфраструктуры AS Eesti Raudtee.