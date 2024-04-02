Для многих людей сдача недвижимости в аренду является важным источником дополнительного дохода, однако передача собственного жилья посторонним людям всегда сопряжена с определенным риском, поскольку, несмотря на тщательную проверку данных арендатора, его образ жизни может отличаться от образа жизни арендодателя. В результате при прекращении договора может возникнуть спор о том, кто должен возместить ущерб.
Памятка арендодателю: в каком случае страхование покрывает причиненный арендатором ущерб
Эксперт по продуктам страхования жилья Balcia Елизавета Дрижирук рассказывает о распространенных спорных вопросах и объясняет, в каких случаях стоит обратиться за помощью в страховую компанию.
Согласно статистике, страхование жилья оформлено у 70% жителей Эстонии, однако лишь немногие из них знают в деталях, какие именно случаи покрывает страхование. По результатам последней переписи населения, 18,3% жителей Эстонии сдают свое жилье в аренду, поэтому страховым компаниям приходится довольно часто заниматься возмещением ущерба, причиненного арендаторами.
Несмотря на то, что собственник жилья при его сдаче в аренду не меняется, и обычное страхование жилья продолжает действовать в случае, например, пожара, стихийных бедствий или других происшествий, предусмотренных условиями, для возмещения ущерба, причиненного арендаторами, необходимо оформить дополнительное страховое покрытие.
«В таком случае возмещению будет подлежать ущерб, причиненный арендаторами умышленно, такой как, например, созданные детьми с помощью фломастеров произведения искусства на обоях, сломанная мебель или потерянный доход от аренды», – сказала Дрижирук.
Специалист приводит следующие примеры возникновения споров между арендатором и арендодателем относительно возмещения ущерба.
Детские рисунки на стене
Хотя протекающие или лопнувшие трубы и являются одной из самых серьезных причин ущерба, и в принципе каждому понятно, что такое происшествие является страховым случаем, многие не знают, что страховое возмещение можно потребовать и в том случае, если дети испачкали стены, разрисовав их.
Сломанная мебель или бытовая техника
Если арендатор сломал мебель и бытовую технику, собственник жилья также может обратиться к страховой компании за компенсацией. Страховка не применяется в том случае, если жилье было предоставлено в аренду на короткий период времени, например, через какую-нибудь платформу по аренде. Однако при правильно составленном и заключенном договоре аренды собственник жилья все равно будет защищен от таких неприятностей.
Неаккуратное использование
Возникали случаи, когда в результате неаккуратности арендатора, например, стена кухни была повреждена из-за постоянных брызг жира, или же плесень в ванной начала проедать силикон. Такой случай не покрывается страховкой, так как он представляет собой результат естественной эксплуатации.
Ущерб, причиненный домашними животными
Достаточно обычны случаи, когда привезенное в съемное жилье животное со временем что-нибудь портит. Например, кошки любят драть мягкую мебель, а выпущенный из клетки попугай способен ловко залезать во всевозможные углы. Ущерб, причиненный домашними животными арендаторов, как правило, страхованием не покрывается.
Потеря арендной платы
В случае, если в результате причиненного арендаторами ущерба арендодатель теряет арендную плату, поскольку квартиру невозможно сразу же сдать повторно, за компенсацией за потерянный доход можно обратиться к страховой компании.
«Связанные со страхованием жилья случаи могут быть самыми разными, и то, что именно покрывает страхование, также может различаться в зависимости от договора страхования и страховой компании. Поэтому при заключении договора страхования всегда важно тщательно ознакомиться с пунктами договора, и, если что-то останется неясным, всегда можно задать вопрос представителю страховой компании. Время от времени стоит перечитывать договор страхования, чтобы освежить память и хорошо запомнить важные нюансы условий страхования», – подчеркнула менеджер по продуктам страхования жилья Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.