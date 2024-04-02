Памятка арендодателю: в каком случае страхование покрывает причиненный арендатором ущерб

Если арендатор сломал мебель и бытовую технику, собственник жилья также может обратиться к страховой компании за компенсацией. Страховка не применяется в том случае, если жилье было предоставлено в аренду на короткий период времени, например, через какую-нибудь платформу по аренде. Однако при правильно составленном и заключенном договоре аренды собственник жилья все равно будет защищен от таких неприятностей.

Неаккуратное использование

Возникали случаи, когда в результате неаккуратности арендатора, например, стена кухни была повреждена из-за постоянных брызг жира, или же плесень в ванной начала проедать силикон. Такой случай не покрывается страховкой, так как он представляет собой результат естественной эксплуатации.

Ущерб, причиненный домашними животными

Достаточно обычны случаи, когда привезенное в съемное жилье животное со временем что-нибудь портит. Например, кошки любят драть мягкую мебель, а выпущенный из клетки попугай способен ловко залезать во всевозможные углы. Ущерб, причиненный домашними животными арендаторов, как правило, страхованием не покрывается.

Потеря арендной платы

В случае, если в результате причиненного арендаторами ущерба арендодатель теряет арендную плату, поскольку квартиру невозможно сразу же сдать повторно, за компенсацией за потерянный доход можно обратиться к страховой компании.

«Связанные со страхованием жилья случаи могут быть самыми разными, и то, что именно покрывает страхование, также может различаться в зависимости от договора страхования и страховой компании. Поэтому при заключении договора страхования всегда важно тщательно ознакомиться с пунктами договора, и, если что-то останется неясным, всегда можно задать вопрос представителю страховой компании. Время от времени стоит перечитывать договор страхования, чтобы освежить память и хорошо запомнить важные нюансы условий страхования», – подчеркнула менеджер по продуктам страхования жилья Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.