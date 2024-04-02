В финской школе произошла стрельба: один ребенок погиб, двое ранены

Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра.

По данным полиции, в результате стрельбы погиб один ребенок. Еще двое 12-летних получили ранения. Полиция задержала 12-летнего подозреваемого.

Полиция также выясняет, причастны ли к произошедшему другие лица. Полицейские не комментируют, какое оружие использовал нападающий.

Комиссар по уголовным делам Киммо Хиваринен заявил, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. Полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.

В 11:32 полицейские задержали стрелка в Хельсинки. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие. Стрелок доставлен в участок.

ЧП произошло в здании школы Йокиранта. В учебном заведении работают около 90 человек.

По информации находившейся на месте ЧП журналистки Yle Рееты Кремин, инцидент со стрельбой произошел на территории начальной школы. По ее словам, ученики долгое время находились в классах, но около 13 часов их начали отпускать домой с родителями.

Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Утром граждан просили держаться подальше от района ЧП и не выходить из дома.

Полицейские утром также посетили близлежащие школы для проверки.

Как минимум родителям школьников Вантаа и Хельсинки сообщили о произошедшем инциденте. В сообщении говорится, что полиция расследует случай.