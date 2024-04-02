Подготовка налога на подслащенные напитки займет гораздо больше времени, чем предусмотрено планом Министерства социальных дел, поэтому ввести налог раньше 2026 года не удастся, заявил министр финансов Март Вырклаэв, пишет Rus.ERR.
Вырклаэв рассказал, когда стоит ожидать введение налога на лимонад
«По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу – 1 января 2026 года. Поскольку проект требует более глубокой проработки, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, мы предлагаем выделить больше времени, чтобы решить все вопросы в сотрудничестве», – сказал министр финансов.
Он также отметил, что в бюджете учтен годовой доход в размере 25 миллионов евро со следующего года, однако в бюджете Минфина не предусмотрены расходы, необходимые для внедрения нового налога, хотя эти расходы возникнут уже в этом году.