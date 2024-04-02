Вырклаэв рассказал, когда стоит ожидать введение налога на лимонад

«По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу – 1 января 2026 года. Поскольку проект требует более глубокой проработки, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, мы предлагаем выделить больше времени, чтобы решить все вопросы в сотрудничестве», – сказал министр финансов.

Он также отметил, что в бюджете учтен годовой доход в размере 25 миллионов евро со следующего года, однако в бюджете Минфина не предусмотрены расходы, необходимые для внедрения нового налога, хотя эти расходы возникнут уже в этом году.