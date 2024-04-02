С витамином B6 надо быть осторожнее, новые требования к пищевым добавкам начнут действовать и в Эстонии

Для витамина В6 установлена новая верхняя граница потребления, которая составляет почти половину ранее действовавшего значения. Новое требование будет распространяться на пищевые добавки с 1 сентября 2024 года. Стоит также узнать, какие риски связаны с чрезмерным употреблением витамина В6.

При оценке безопасности пищевых добавок, продающихся в Эстонии, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент основывается на безопасных верхних пределах потребления витаминов и минералов, установленных Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA).

Польза от приема витамина B6 Различные исследования, проведенные за последние несколько лет, показывают, что витамин B6 может обеспечить семь важных преимуществ для здоровья: Профилактика и лечение анемии Улучшение настроения. Дефицит B6 связан с депрессией и плохим настроением Поддержка здоровья и функционирования мозга Облегчение тошноты во время беременности Лучшая защита сердца Снижение риска глазных заболеваний Снижение риска рака

«Поскольку EFSA в ходе своей научной оценки установило, что текущий верхний предел небезопасен, важно, чтобы пищевые добавки, продаваемые в Эстонии, также были безопасными. С этой целью агентство разослало уведомление производителям и продавцам пищевых добавок», - пояснила Бригитте Салмус, главный специалист отдела продуктов питания Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

Работники пищевой промышленности, которые производят и распространяют продукты питания и пищевые добавки, обязаны обеспечивать безопасность продуктов питания, поставляемых ими на рынок.

Чрезмерное употребление витамина В6 может создать следующие проблемы: Проблемы с пищеварением Тошнота и изжога Повреждение нервной системы Повреждения кожи Повышенная чувствительность к солнечному свету Непроизвольные подергивания мышц Онемение, снижение способности чувствовать боль Утрата способности адекватно воспринимать температуру воздуха

«Пищевые добавки, в которых количество витаминов и минералов превышает пределы безопасного потребления, больше не могут считаться безопасными, и в этих случаях ответственные лица должны осуществлять меры, чтобы продукт не представлял угрозы для здоровья человека. Для этого есть несколько вариантов, например, снизить содержание витаминов и/или минералов в ежедневном рационе, уменьшить рекомендованную на этикетке суточную дозу или прекратить продажу продукта», - пояснила Салмус.