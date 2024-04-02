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Солман: на коалиционных переговорах договорились о будущем бесплатного общественного транспорта

rus.postimees.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Как заявила Рийна Солман, член делегации «Отечества» на коалиционных переговорах, бесплатный общественный транспорт останется в Таллинне, потому что этого хотят жители города, пишет Äripäev.

В утренней программе радио Äripäev во вторник Солман сказала, что решение о сохранении бесплатного общественного транспорта было принято вчера вечером.

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В то же время она сказала, что считает автомобиль незаменимым средством передвижения в Таллинне и что он не будет вытеснен из городского движения.

Солман также рассказала, что можно сделать в области городского планирования и какие вопросы будут обсуждаться сегодня на коалиционных переговорах.

Читайте подробнее на Äripäev.

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