Как заявила Рийна Солман, член делегации «Отечества» на коалиционных переговорах, бесплатный общественный транспорт останется в Таллинне, потому что этого хотят жители города, пишет Äripäev.
Солман: на коалиционных переговорах договорились о будущем бесплатного общественного транспорта
В утренней программе радио Äripäev во вторник Солман сказала, что решение о сохранении бесплатного общественного транспорта было принято вчера вечером.
В то же время она сказала, что считает автомобиль незаменимым средством передвижения в Таллинне и что он не будет вытеснен из городского движения.
Солман также рассказала, что можно сделать в области городского планирования и какие вопросы будут обсуждаться сегодня на коалиционных переговорах.
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