В Вирумааском колледже TalTech в Кохтла-Ярве появится новая специальность

Как передала пресс-служба вуза, это уникальная для региона программа бакалавриата, ориентированная на подготовку специалистов по «зеленой» и циркулярной экономике. По мнению работодателей, именно этот регион нуждается в специалистах с новыми навыками.

В рамках специализации большое внимание уделяется проблемному и проектному обучению, а также прохождению производственной практики. Программа разработана с учетом предложений и потребностей работодателей. Выпускники специализации будут обладать широким спектром знаний и навыков для разработки устойчивых бизнес-моделей и применения методов и инструментов экономики замкнутого цикла.

Преподавание будет проходить в колледже TalTech в Кохтла-Ярве, который расположен в развивающемся промышленном районе и позволяет непосредственно применять теоретические знания на практике. TalTech также сотрудничает с промышленными компаниями региона, куда приглашаются на работу выпускники новой учебной программы.

Выпускники новой учебной программы будут обучены основам «зеленых» технологий и экономики замкнутого цикла, что сделает их высоко ценимыми специалистами на эстонском и международном рынке труда.

Новая учебная программа разработана при поддержке Фонда справедливого перехода.