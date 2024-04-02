В Ласнамяэ могут исчезнуть Московский бульвар и парк Тондилоо

По словам Кайрет Реммак-Грассманн, в повестке дня комиссии было предложение дать задание городской управе переименовать Московский бульвар. «Мы знаем, что районная управа Ласнамяэ предложила комплексное решение этого вопроса. К сожалению, это предложение застопорилось из-за бывших коалиционных партнеров. Поэтому я предложила дополнить проект решения, который комиссия и поддержала», - сказала Реммак-Грассманн.

«Переименовать парк Тондилоо в парк Кивила давно просило большинство жителей Ласнамяэ. Сегодняшнее название создает практические неудобства, и районная управа получила в связи с названием массу жалоб. Некоторое время назад рядом появился новый парк Тондираба, который из-за частичного фонетического сходства с названием Тондилоо также добавляет путаницы», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

27 сентября 2022 года районная управа Ласнамяэ обратилась в комиссию по топонимам Таллинна с просьбой переименовать парк Тондилоо в парк Кивила, однако это предложение не нашло поддержки. Комиссия по топонимам также рассматривала ранее вопрос о Московском бульваре, но тогда бульвар не был переименован.

К сожалению, за два года практические проблемы не исчезли, а скорее усугубились. Продолжают поступать жалобы в районную управу, что жители путают парки Тондираба и Тондилоо. Большинство жителей Ласнамяэ знают парк Тондилоо именно под названием парка Кивила. Учитывая, что несколько лет назад созданный парк Тондираба популярен среди многих жителей Таллинна, этот вопрос также актуален при маркетинге района как туристического направления.

Тондилоо – это исторический местный топоним, который заслуживает сохранения и обозначения в городском пространстве, поэтому председатель комиссии по образованию и культуре Таллиннского городского собрания предложила переименовать Московский бульвар, проходящий через парк, в бульвар Тондилоо. Учитывая, что на бульваре нет ни одного здания, а ранее он вел к торговому центру с названием «Москва», который давно носит имя «Мустакиви», такое изменение вполне оправдано.

Соответствующий проект решения, однако, не был включен в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания 4 апреля.