Утром во вторник беспилотные летательные аппараты впервые долетели до территории Татарстана, где совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. В результате удара в Елабуге есть пострадавшие, сообщили власти. СМИ сообщали, что там собирают дроны, используемые для атак на Украину.
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Что известно и причем тут иранские дроны
В пресс-службе главы Татарстана заявили, что в результате «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен».
В Нижнекамске беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, заявил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
По данным Reuters, дрон атаковал установку первичной переработки нефти АВТ-7 на НПЗ «Танеко», принадлежащем «Татнефти». В то же время источник издания «Коммерсант-Казань» утверждает, что беспилотник врезался в ограждение территории «Танеко», «развалился на куски» и загорелся. Еще один дрон, по утверждению источника, «сам упал где-то».
С начала года украинские дроны не раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что, как сообщали СМИ, привело к сокращению выпуска топлива.
В Елабуге дроны атаковали территорию особой экономической зоны «Алабуга». Как сообщил телеграм-канал ОЭЗ, в 5:45 утра по местному времени два беспилотника якобы ударили по общежитию.
На опубликованных телеграм-каналами видео, предположительно, беспилотник самолетного типа пикирует на промышленную застройку, после чего раздается мощный взрыв.
Пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского минздрава сообщила, что в результате атаки беспилотников на объекты в Елабуге пострадали шесть человек.
Согласно сообщению пресс-службы, трех человек отпустили домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы.
Изданию РБК в Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что число пострадавших выросло до семи.
Елабуга и дроны
Как сообщали СМИ, на территории ОЭЗ «Алабуга» расположен завод по производству дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует территорию Украины.
В расследовании журналистов издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» утверждалось, что к сборке дронов-камикадзе на заводе в особой экономической зоне якобы привлекают в том числе студентов колледжа «Алабуга Политех».
О том, что атакован был именно завод по сборке беспилотников, со ссылкой на источник сообщает «РБК-Украина». Как заявил собеседник издания, атаку, в результате которой «есть значительные разрушения производственных мощностей», совершило главное управление разведки Минобороны Украины.
В прошлом году американские СМИ сообщали о планах запустить в Елабуге массовое производство дронов-камикадзе иранской модели.
В августе прошлого года издание Washington Post сообщало, что Россия хочет наладить на заводе в Елабуге производство дронов иранской модели.
В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине.
Дроны и НПЗ
Украинские СМИ регулярно сообщают о том, что ГУР стоит за атаками дронов на российские промышленные объекты, в том числе НПЗ, которые продолжаются с начала года (см. карту, данные на 15 марта).
Официально Киев не заявляет об ударах, однако на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post рассказал об отрицательной реакции властей США на такие атаки.
«Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем», - говорил Зеленский, связывая обстрелы российских НПЗ с тем, что у Украины не хватает средств ПВО, чтобы защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ударов.
Украинские удары наносят удар по нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на западные запреты на импорт и ценовые ограничения, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы, комментирует атаки дронов американская телекомпания CNN.
Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и большими возможностями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что помогает беспилотникам ориентироваться и избегать помех, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе дронов.