Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Что известно и причем тут иранские дроны

Как сообщали СМИ, на территории ОЭЗ «Алабуга» расположен завод по производству дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует территорию Украины.

В расследовании журналистов издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» утверждалось, что к сборке дронов-камикадзе на заводе в особой экономической зоне якобы привлекают в том числе студентов колледжа «Алабуга Политех».

О том, что атакован был именно завод по сборке беспилотников, со ссылкой на источник сообщает «РБК-Украина». Как заявил собеседник издания, атаку, в результате которой «есть значительные разрушения производственных мощностей», совершило главное управление разведки Минобороны Украины.

В прошлом году американские СМИ сообщали о планах запустить в Елабуге массовое производство дронов-камикадзе иранской модели.

В августе прошлого года издание Washington Post сообщало, что Россия хочет наладить на заводе в Елабуге производство дронов иранской модели.

В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине.

Дроны и НПЗ

Карта. Фото: BBC

Украинские СМИ регулярно сообщают о том, что ГУР стоит за атаками дронов на российские промышленные объекты, в том числе НПЗ, которые продолжаются с начала года (см. карту, данные на 15 марта).