Банк: перспективы для покупателей нового жилья становятся все лучше

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на пятую часть. Одной из причин может быть общее ожидание того, что Европейский центральный банк в этом году начнет снижать процентные ставки, то есть клиенты надеются на более дешевый кредит», - объяснила Халланг.

Она заявила, что в условиях высокой ставки Euribor доля новых жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках снизилась по сравнению с ситуацией прошлых лет, когда такие кредиты составляли около 30% жилищных кредитов SEB. В рамках предложения кампании для покупки жилья класса энергопотребления A и B, которая началась в марте, очевидно, что интерес к энергоэффективным новым разработкам снова растет.

«Средняя маржа новых жилищных кредитов в SEB несколько снизилась, в среднем на 0,1%, в первую очередь из-за конкурентной ситуации и предложений других участников рынка», - сказала Халланг. Она добавила, что высокая ставка Euribor может повлиять, а может и не повлиять на процентную маржу банков, и, прежде всего, она зависит от конкретного риска клиента и конкурентной ситуации на рынке.

На вопрос, ожидается ли скорое снижение ставки Euribor, руководитель подразделения частных клиентов SEB ответила, что хотя в этом году падение все еще прогнозируется, оно не будет таким быстрым, как первоначально ожидалось. «Более существенная тенденция снижения ожидается во второй половине года, а к концу 2024 года, по текущим прогнозам, трехмесячная ставка Euribor может упасть до 3%», - сказала эксперт.

«Наше исследование финансовой безопасности показывает, что четверть жителей Эстонии не имеют кредитов или лизингов, а 66% удается покрывать свои текущие обязательства», - отметила Халланг.