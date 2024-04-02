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Серебряный призер Олимпиады и чемпион Европы упал на церемонии награждения и умер

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Легендарный чешский гребец Павел Свояновский скончался в воскресенье в результате трагического стечения обстоятельств.

80-летний Свояновский был одним из призеров забега, организованного другой легендой чешского спорта, серебряной призершей Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и до сих пор действующей рекордсменкой мира на дистанции 800 метров среди женщин Ярмилой Кратохвиловой.

К сожалению, во время церемонии награждения Свояновский потерял равновесие и упал с пьедестала. Несмотря на то, что его немедленно доставили в больницу, врачи не смогли спасти жизнь легендарного спортсмена.

«Он ударился головой, из которой сразу пошла кровь. К сожалению, машина скорой помощи, которая была на месте во время соревнований, только что уехала, поэтому нам пришлось пять минут ждать новую бригаду», - рассказал изданию «Блеск» один из участников соревнований.

«Это очень грустная новость. Павел и его брат Олдржих были одними из основоположников чешского олимпийского движения. Это очень болезненный удар не только по гребному спорту, но и по всему нашему спортивному движению. Мы выражаем соболезнования его семье и близким», - сказал Иржи Кейвал, президент Чешского олимпийского комитета.

Павел Свояновский выступал в команде со своим младшим братом Олдржихом на гоночной двойке - в 1969 году команда стала чемпионом Европы. Два года спустя он также получил серебряную медаль чемпионата Европы.

На мюнхенской Олимпиаде 1972 года они с братом завоевали серебряную медаль, а четыре года спустя в Монреале пополнили завоеванные награды бронзовой медалью.

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