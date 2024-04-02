Центристы: налог на сахар не побуждает детей делать выбор в пользу здорового образа жизни

В законопроектах также обозначены источники покрытия предлагаемых мер.

«Правительство Партии реформ решило ввести очередной налог – в это раз налог на сахар в напитках. При этом коалиция, продавливая введение налога, цинично прикрывается заботой о здоровье детей и молодежи. Если бы правительство действительно заботилось о здоровье людей и особенно детей, то подходить к решению проблемы стоило бы гораздо шире», - сказал заместитель председателя фракции Центристской партии в парламенте Вадим Белобровцев.

Законопроекты, представленные центристами, в числе прочего предусматривают повышение государственной дотации на школьные обеды и снижение ставки налога с оборота на местные овощи и фрукты.

«Государственная дотация на школьные обеды составляет всего один евро в день на ребенка, она не повышалась в течение шести лет. Мы предлагаем увеличить дотацию вдвое, чтобы детям в школе было обеспечено более качественное и здоровое питание. Также мы считаем необходимым снизить налог с оборота на местные овощи и фрукты до пяти процентов», - сказал Белобровцев.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, необходимо продолжить поддержку школьного спорта и увеличить финансирование деятельности по интересам детей и молодежи, которое реформисты сократили на четыре миллиона евро, до прежнего уровня.

«Школьный спорт играет важную роль в формировании привычки вести здоровый и подвижный образ жизни, что во многом влияет на последующую жизнь молодежи. Однако несмотря на это, Министерство культуры решило оставить без финансирования всеэстонские зонтичные организации любительского спорта. Мы также предлагаем увеличить финансирование деятельности по интересам детей и молодежи до уровня 2021 года», - сказала Коваленко-Кылварт.