EKRE назвала своего кандидата в вице-спикеры Рийгикогу, его обещают поддержать и центристы

Член фракции Центристской партии Андрей Коробейник заявил, что центристы не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат кандидата от EKRE.

Ранее партия «Отечество» заявляла, что выдвинет на выборах в правление Рийгикогу кандидатуру Юри Ратаса, который до сих пор был вторым вице-спикером парламента. Председатель фракции «Отечества» Хелир-Валдор Сеедер сообщил, что они общались с другими оппозиционными политическими партиями по теме выборов в правление Рийгикогу, но, к сожалению, им не удалось выдвинуть единого кандидата.