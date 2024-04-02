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EKRE назвала своего кандидата в вице-спикеры Рийгикогу, его обещают поддержать и центристы

Улла Лянтс
, журналист
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Арво Аллер.
Арво Аллер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

EKRE представит бывшего министра сельской жизни Арво Аллера своим кандидатом на выборах правления Рийгикогу в четверг. Центристская фракция также пообещала поддержать кандидата от EKRE.

Председатель EKRE Мартин Хельме подтвердил, что от его партии кандидатом в правление Рийгикогу является бывший министр сельской жизни Арво Аллер.

Член фракции Центристской партии Андрей Коробейник заявил, что центристы не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат кандидата от EKRE.

Ранее партия «Отечество» заявляла, что выдвинет на выборах в правление Рийгикогу кандидатуру Юри Ратаса, который до сих пор был вторым вице-спикером парламента. Председатель фракции «Отечества» Хелир-Валдор Сеедер сообщил, что они общались с другими оппозиционными политическими партиями по теме выборов в правление Рийгикогу, но, к сожалению, им не удалось выдвинуть единого кандидата.

Согласно коалиционному соглашению, должность спикера Рийгикогу принадлежит «Ээсти 200», а должность первого вице-спикера Рийгикогу принадлежит Партии реформ.

Лидер фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо подтвердил, что Лаури Хуссар снова будет кандидатом на пост спикера Рийгикогу от партии «Ээсти 200».

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