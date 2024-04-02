Узнайте, сколько десятков тысяч блюд было съедено во время весенней Таллиннской недели ресторанов

Наиболее активно люди посещали заведения в выходные дни и по вечерам, а планы о походе в ресторан, как правило, составляли за день-два до события. Были среди посетителей ресторанов и истинные гурманы. Более ста человек в рамках Таллиннской недели ресторанов посетили более двух заведений, а наиболее активный посетитель ходил в рестораны каждый день, посетив за неделю восемь заведений столицы.

В прошедшей с 11 по 17 марта весенней Таллиннской неделе ресторанов, которая стала 21-м подобным мероприятием, приняли участие 82 столичных ресторана, в течение недели предлагавшие меню а-ля карт из двух и трех перемен блюд по более низкой цене, чем обычно. Как правило, рестораны предлагали блюда из своих обычных меню, то есть самые популярные блюда, которые сохраняются в меню годами.

Начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил в 2011 году назад Союз ресторанов Эстонии. В общей сложности за тринадцать лет в мероприятии приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд. Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt.

Таллиннская неделя ресторанов проходит дважды в год строго в определенные даты. Следующая Таллиннская неделя ресторанов пройдет с 1 по 7 ноября.