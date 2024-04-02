В Таллиннской неделе ресторанов, которая прошла в марте, приняли участие без малого десять тысяч человек – за семь дней в столичных ресторанах было съедено более 27 тысяч блюд. Самый активный посетитель ходил в рестораны каждый день и за неделю посетил восемь заведений.
Узнайте, сколько десятков тысяч блюд было съедено во время весенней Таллиннской недели ресторанов
По словам организатора мероприятия Майрит Салувеэр, за тринадцать лет, что проходит Таллиннская неделя ресторанов, привычки жителей страны в отношении посещения ресторанов претерпели значительные изменения.
«Культура питания жителей Эстонии со временем менялась к лучшему. Люди чаще посещают кафе и рестораны, экспериментируют с национальными кухнями и деликатесами и все больше важности придают качественной еде и уникальным вкусовым впечатлениям», – отметила Салувеэр, добавив, что свой вклад в развитие культуры питания в Эстонии сделала и традиция Таллиннской недели ресторанов.
Наиболее популярными ресторанами этой весной были Horisont Restoran & Baar, ISSEI Restoran ja Baar, Kalaranna Resto, Этаж шеф-повара Mon Repos, NOA Chef's Hall, Radio, Restoran 38, Restoran Tchaikovsky и Spot.
Наибольшего числа посещений удостоился находящийся на улице Вене ресторан Spot, который ежедневно посещали более 65 человек. Ресторан, предлагающий современную европейскую кухню с элементами, свойственными эстонской и немецкой гастрономии, в рамках Таллиннской недели ресторанов подавал обеды и ужины. На ужине из трех перемен блюд стоимостью 25 евро, например, гурманам предлагали цитрусовый гравлакс, бифштекс по-татарски из говядины и шоколадный фондан с ванильным мороженым и вишневым соусом.
«Меню наиболее популярных заведений также позволяют судить о вкусовых предпочтениях жителей Эстонии. В качестве закуски они предпочитают тартар из сига или лосося, в качестве главного блюда – стейк из говядины или утиное филе, а на десерт – классический шоколадный тарт», – сказала Салувеэр.
Наиболее активно люди посещали заведения в выходные дни и по вечерам, а планы о походе в ресторан, как правило, составляли за день-два до события. Были среди посетителей ресторанов и истинные гурманы. Более ста человек в рамках Таллиннской недели ресторанов посетили более двух заведений, а наиболее активный посетитель ходил в рестораны каждый день, посетив за неделю восемь заведений столицы.
В прошедшей с 11 по 17 марта весенней Таллиннской неделе ресторанов, которая стала 21-м подобным мероприятием, приняли участие 82 столичных ресторана, в течение недели предлагавшие меню а-ля карт из двух и трех перемен блюд по более низкой цене, чем обычно. Как правило, рестораны предлагали блюда из своих обычных меню, то есть самые популярные блюда, которые сохраняются в меню годами.
Начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил в 2011 году назад Союз ресторанов Эстонии. В общей сложности за тринадцать лет в мероприятии приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд. Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt.
Таллиннская неделя ресторанов проходит дважды в год строго в определенные даты. Следующая Таллиннская неделя ресторанов пройдет с 1 по 7 ноября.