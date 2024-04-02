Вт, 2.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Узнайте, сколько десятков тысяч блюд было съедено во время весенней Таллиннской недели ресторанов

rus.postimees.ee
Copy
Фото: Таллиннская неделя ресторанов.

В Таллиннской неделе ресторанов, которая прошла в марте, приняли участие без малого десять тысяч человек – за семь дней в столичных ресторанах было съедено более 27 тысяч блюд. Самый активный посетитель ходил в рестораны каждый день и за неделю посетил восемь заведений.

По словам организатора мероприятия Майрит Салувеэр, за тринадцать лет, что проходит Таллиннская неделя ресторанов, привычки жителей страны в отношении посещения ресторанов претерпели значительные изменения.

«Культура питания жителей Эстонии со временем менялась к лучшему. Люди чаще посещают кафе и рестораны, экспериментируют с национальными кухнями и деликатесами и все больше важности придают качественной еде и уникальным вкусовым впечатлениям», – отметила Салувеэр, добавив, что свой вклад в развитие культуры питания в Эстонии сделала и традиция Таллиннской недели ресторанов.

Наиболее популярными ресторанами этой весной были Horisont Restoran & Baar, ISSEI Restoran ja Baar, Kalaranna Resto, Этаж шеф-повара Mon Repos, NOA Chef's Hall, Radio, Restoran 38, Restoran Tchaikovsky и Spot.

Наибольшего числа посещений удостоился находящийся на улице Вене ресторан Spot, который ежедневно посещали более 65 человек. Ресторан, предлагающий современную европейскую кухню с элементами, свойственными эстонской и немецкой гастрономии, в рамках Таллиннской недели ресторанов подавал обеды и ужины. На ужине из трех перемен блюд стоимостью 25 евро, например, гурманам предлагали цитрусовый гравлакс, бифштекс по-татарски из говядины и шоколадный фондан с ванильным мороженым и вишневым соусом.

«Меню наиболее популярных заведений также позволяют судить о вкусовых предпочтениях жителей Эстонии. В качестве закуски они предпочитают тартар из сига или лосося, в качестве главного блюда – стейк из говядины или утиное филе, а на десерт – классический шоколадный тарт», – сказала Салувеэр.

Наиболее активно люди посещали заведения в выходные дни и по вечерам, а планы о походе в ресторан, как правило, составляли за день-два до события. Были среди посетителей ресторанов и истинные гурманы. Более ста человек в рамках Таллиннской недели ресторанов посетили более двух заведений, а наиболее активный посетитель ходил в рестораны каждый день, посетив за неделю восемь заведений столицы.

В прошедшей с 11 по 17 марта весенней Таллиннской неделе ресторанов, которая стала 21-м подобным мероприятием, приняли участие 82 столичных ресторана, в течение недели предлагавшие меню а-ля карт из двух и трех перемен блюд по более низкой цене, чем обычно. Как правило, рестораны предлагали блюда из своих обычных меню, то есть самые популярные блюда, которые сохраняются в меню годами.

Начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил в 2011 году назад Союз ресторанов Эстонии. В общей сложности за тринадцать лет в мероприятии приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд. Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt.

Таллиннская неделя ресторанов проходит дважды в год строго в определенные даты. Следующая Таллиннская неделя ресторанов пройдет с 1 по 7 ноября.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх