В минувшие выходные пехотинцы роты Estcoy-20 провели учения с боевой стрельбой для отработки навыков меткого огня и точного прицеливания. Параллельно с боевыми стрельбами были проведены медицинские учения и учения по оказанию первой помощи, чтобы укрепить навыки солдат по оказанию помощи раненым в бою. Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

У пехотной роты, созданной на базе роты разведбатальона «С» Сил обороны, в зоне военных действий три основные задачи. Во-первых, обеспечение непосредственной поддержки важных миссий и визитов. На сегодняшний день рота успешно провела почти 10 операций по обеспечению личной охраны.

Кроме того, она отвечает за круглосуточную охрану базы Estcoy-20 в Эрбиле, а также за выполнение миссий быстрого реагирования. Рота должна быть готова действовать на территории базы и за ее пределами, самостоятельно и совместно с союзниками, в пешем и моторизованном порядке, включая вертолеты.

Операция Inherent Resolve, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, направлена на консультирование и поддержку местных сил безопасности Ирака в создании государственной системы обороны, способной самостоятельно одолеть исламские экстремистские группировки и обеспечить мир и стабильность в стране.

Исламский экстремизм представляет собой угрозу безопасности в Европе и во всем мире. Контингент Сил обороны Эстонии принимает участие в операции с апреля прошлого года.