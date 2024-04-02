Олимпийская чемпионка исполнила последнее желание брата

Перед смертью он хотел заняться хелискиингом, и совместная поездка брата и сестры в Канаду была запланирована на лето 2023 года.

Хелиски - разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс. Подъем к началу спуска осуществляется на вертолете. Использование вертолета для подъема позволяет находить различные варианты спусков с гор в условиях первозданной, нетронутой вторжением человека природы, куда другим способом быстро подняться нет возможности. Википедия

Но судьба решила иначе – в эту поездку при жизни Кевин так и не отправился. Но сестра все же взяла его с собой.

«Лыжная поездка Кевина в Ревелстроук», - написала Венди Холденер в недавнем посте в социальной сети.

«Большое спасибо всем за эти крутые повороты, которые мы сделали в честь Кевина. Мы смеялись, плакали, обнимались, катались на лыжах, ели, смеялись и плакали вместе», - написала швейцарка.

30-летняя Венди Холденер — настоящая звезда горнолыжного спорта, у нее имеется множество медалей. На ее счету золотая, две серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр, также три золотые и три серебряные медали чемпионатов мира.

В серии Кубка мира Холднер поднималась на подиум 49 раз, в пяти случаях она поднималась на самую высокую ступень пьедестала почета. В сезонах 2015/16 и 2017/18 она также в общем зачете серии КМ награждалась Малым хрустальным глобусом соревнований альпийского двоеборья.