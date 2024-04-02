Будьте бдительны: кибермошенники звонят людям от имени компании Elisa

У клиента запрашивают идентификационный код для продления договора, и если идентификационный код получен, его просят ввести коды Smart-ID и Mobile-ID. «Elisa заверяет, что предприятие не совершает подобных звонков и что если к клиенту обращаются с такими утверждениями, то это мошенничество. Такие звонки совершаются клиентам как на эстонском, так и на русском языках», - предостерегла пресс-служба фирмы.

Руководитель службы информационной безопасности Elisa Май Крафт просит обратить особое внимание на то, что когда клиента просят ввести PIN-код системы Smart-ID или Mobile-ID, он всегда должен очень внимательно проверять среду, в которую входит, и цифровую подпись, которую он ставит.

«При вводе PIN-кода всегда важно проверять на экране мобильного телефона, в какую службу вы пытаетесь войти или под чем вы подписываетесь», - подчеркнула Крафт. Если клиент стал жертвой мошеннического звонка от злоумышленника, выдающего себя за представителя Elisa, он должен сообщить об этом предприятию Elisa через чат-бот Annika.

Если клиент понес убытки, Elisa просит обращаться в полицию.