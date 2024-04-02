Расследование: белорусская древесина по-прежнему попадает в ЕС несмотря на санкции

По данным расследования, проведенному Белорусским исследовательским центром совместно с польской газетой Gazeta Wyborcza, один только официальный экспорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году увеличился в пять раз - с 14 млн почти 68 млн евро.

«Мы видим, что в Европейский союз поступает древесины более чем на более 120 млн евро (из всех третьих стран - BNS). Часть ее уходит в Литву. Сюда она попадает потому, что древесину завозят в Польшу, проверяют на границе, а затем через территорию Евросоюза, где контроля нет, она попадает в Литву. (...) Блокируя импорт подозрительной древесины, Литва сама эффективно применяет санкции, но по-прежнему получает древесину через черный ход», - заявил во вторник радиостанции LRT руководитель Белорусского исследовательского центра Станислов Ивашкевич.

По его словам, белорусскую древесину везут через Казахстан, а на самом деле - из Беларуси - по поддельным документам - это доказывают проанализированные следователями документы.

«Лесовоз из Беларуси нам прямо по телефону сказал, что везет древесину из Беларуси, а не из Казахстана. Отправитель из Казахстана заверил нас, что знает эту (белорусскую - BNS) компанию, что они общались и подписали какой-то меморандум, но после этого компания исчезла, бизнес не пошел. Можно себе представить, что этой компании нужен был только контрагент из Казахстана, чтобы иметь возможность повсюду ставить фальшивые штампы», - сказал Ивашкевич.

По его словам, появились и новые способы обхода санкций: больше не нужно регистрировать компании, освобожденные от налога на добавленную стоимость (НДС), теперь достаточно нарисовать документы, и это работает на польской границе.

«Казахстан – малолесная страна, она большая, но лесистость там всего 4%. Казахстан импортирует собственную древесину, а лесов у них 4-5%, половина из них - степные деревья, которые мало пригодны для промышленной переработки древесины», - подчеркнул Ивашкевич.

Расследование было начато через год после аналогичного расследования, проведенного в декабре 2022 года, в ходе которого выяснилось, что белорусская древесина попадает в ЕС через Кыргызстан.

«Когда мы узнали, что белорусскую древесину можно поставлять в Евросоюз так же, как если бы она поступала из Кыргызстана, Литва закрыла импорт древесины из Кыргызстана. На этом хорошие новости заканчиваются. Мы продолжаем наблюдать интенсивный рост поставок древесины из Казахстана в Евросоюз», - пояснил Ивашкевич.