Солман: «Столицу» и Pealinn закроем, районные газеты останутся

В ходе переговоров между Партией реформ, социал-демократами «Ээсти 200» и «Отечество» было решено, что кроме городских газет будет закрыто Таллиннское телевидение, то есть редакция теленовостей, сказала глава столичного округа партии «Отечество» Рийна Солман.

В газете Pealinn работает семь человек, в «Столице» – девять, а в редакции теленовостей – десять человек.

Останутся только районные газеты, но без политической пропаганды: «Пожилые жители любят читать газету, не все из них пользуются интернетом, и если они хотят посетить концертные площадки или другие мероприятия, то районная газета – хороший способ найти информацию».