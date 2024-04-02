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АЙМАР АЛТОСААР ⟩ О розовом свете вокруг России в глазах финнов

Аймар Алтосаар
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Аймар Алтосаар.
Аймар Алтосаар. Фото: Mihkel Maripuu
  • Отношение Финляндии к России меняется
  • Некоторые взгляды Тарьи Халонен до сих пор вызывают вопросы
  • Изобретаются оправдания русскому империализму

У каждого народа есть своя история, которая является неотъемлемой частью национального самосознания. Эстонцы знают цену своей свободы, знает, кто наши союзники и друзья, а также кто является самой страшной угрозой в нашей истории. Мы также точно знаем, что вместе с финнами мы являемся прифронтовыми странами в регионе Балтийского моря, находясь рядом с Россией, а также мы близки между собой в культурном и языковом отношении, пишет журналист Аймар Алтосаар.

Точно так же соседние народы могут и не видеть истории и идентичности друг друга, даже финны, которым мы можем быть за многое благодарны, иногда могут нам навредить. Известны подходы некоторых финских ученых к истории Эстонии, в рамках которых вину за потерю нашей независимости возлагают на руководителей нашего государства, а нас, как бы с позиции старшего брата, призывают не винить в этом слишком поспешно Россию. Правда, после начала полномасштабной войны в Украине розовый туман вокруг России рассеивается и в глазах наших северных соседей, и мы теперь состоим в НАТО вместе с нашим родственным народом.

Однако все же странно читать такие мысли, которыми недавно поделилась экс-президент Финляндии Тарья Халонен в интервью газете Iltalehti (19.03.24) по случаю выхода в свет ее книги «Обмен наследием». По ее мнению, бывшему министру обороны Юри Хакямиесу не стоило заявлять в 2007 году в Америке, что три главные угрозы для Финляндии - это Россия, Россия и Россия. Халонен считает, что это никоим образом не было уместно, поскольку «мы не какие-то прибалты, которые все время просят о помощи».

Экс-президент Финляндии также подчеркивает, что, поскольку Финляндия духовно является частью Северных стран, ее беспокоит постоянное подчеркивание российской угрозы со стороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Вероятно, неудивительно, что тот же исторический нарратив о том, что Россия не представляет опасности для своих соседей, также считается правильным и в российском информационном поле; там полагают, что русские, напротив, освобождают соседние народы пушечным огнем, грохотом танковых гусениц и авиабомб.

Они думают, что делают это сейчас в Украине, а в 1944 году делали это и в Эстонии. Люди с таким подходом к истории курьезным образом входят в совет одного из важнейших музеев Эстонии, Нарвского музея, что вызвало несколько недель назад их острую конфронтацию с директором музея, который строит свою работу на действующем в Эстонии историческом подходе.

По всяким неясным причинам члены совета Вадим Орлов и Алексей Мяги пытались оспорить право организаторов выставки «Нарва 1944» совместно с изданием Кайтселийта Propastop представлять нашу национальную историю в нашей стране. К сожалению, на протяжении десятилетий у нас были политики, которые не обучали свой электорат и не приближали его к эстонскому пониманию истории, но оставляли дверь открытой для оправдания российского империализма с помощью всевозможных «мягких» текстов.

Не смешивая Тарью Халонен, которая хорошо говорит по-эстонски и хорошо знает Эстонию, с теми, кто плачет по нарвскому танку, мы все равно ожидали бы более четких сообщений с северного берега Финского залива о том, кто для них друзья, а кто - нет.

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