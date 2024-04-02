АЙМАР АЛТОСААР ⟩ О розовом свете вокруг России в глазах финнов

Точно так же соседние народы могут и не видеть истории и идентичности друг друга, даже финны, которым мы можем быть за многое благодарны, иногда могут нам навредить. Известны подходы некоторых финских ученых к истории Эстонии, в рамках которых вину за потерю нашей независимости возлагают на руководителей нашего государства, а нас, как бы с позиции старшего брата, призывают не винить в этом слишком поспешно Россию. Правда, после начала полномасштабной войны в Украине розовый туман вокруг России рассеивается и в глазах наших северных соседей, и мы теперь состоим в НАТО вместе с нашим родственным народом.

Однако все же странно читать такие мысли, которыми недавно поделилась экс-президент Финляндии Тарья Халонен в интервью газете Iltalehti (19.03.24) по случаю выхода в свет ее книги «Обмен наследием». По ее мнению, бывшему министру обороны Юри Хакямиесу не стоило заявлять в 2007 году в Америке, что три главные угрозы для Финляндии - это Россия, Россия и Россия. Халонен считает, что это никоим образом не было уместно, поскольку «мы не какие-то прибалты, которые все время просят о помощи».

Экс-президент Финляндии также подчеркивает, что, поскольку Финляндия духовно является частью Северных стран, ее беспокоит постоянное подчеркивание российской угрозы со стороны Эстонии, Латвии и Литвы.