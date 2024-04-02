При ударе по консульству Ирана в Дамаске погибли иранские генералы. Иран и Сирия обвинили Израиль

На месте взрыва. Фото: Reuters

Анализ: война на Ближнем Востоке не ограничивается сектором Газа

По мнению международного редактора Би-би-си Джереми Боуэна, Израиль таким образом испытывает решимость иранцев и их союзников, группировки «Хезболла», которая по сути уже ведет войну с Израилем на севере и с территории Ливана.

Это сигнал от израильтян, что они серьезно настроены усилить давление на своих врагов, и оценивают тот факт, что и Иран, и «Хезболла» не предпринимают таких жестких мер, как можно было бы ожидать», - пишет Боуэн.

По его мнению, ответ, скорее всего, последует, но он может быть не столь очевидным, к примеру, вместо запусков ракет Израиль может столкнуться с кибератакой.

Корреспондент по вопросам безопасности Франк Гарднер считает, что ответ Ирана, как и в других подобных случаях, скорее всего, пойдет по одному из двух путей: эскалации или деэскалации.

В качестве иллюстрации, Гарднер приводит пример с убийством командующего иранскими Силами революционной гвардии (КСИР) «Кудс» Касема Солеймани с помощью беспилотника по приказу бывшего президента США Дональда Трампа.

Тогда это было воспринято как резкая эскалация конфликта между прокси Ирана в регионе и США, а также их союзниками.