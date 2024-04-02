Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили, что семеро членов КСИР погибли в результате предполагаемого израильского удара по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Еще несколько человек получили ранения.
При ударе по консульству Ирана в Дамаске погибли иранские генералы. Иран и Сирия обвинили Израиль
Семеро членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в Дамаске в результате удара по зданию консульства Ирана. Среди погибших - высокопоставленный бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран и Сирия обвинили в ударе Израиль.
По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.
Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.
Здание консульства в результате удара было полностью разрушено. В настоящее время на месте ведется разбор завалов и поиск пострадавших.
Как заявил представитель иранского МИД Насер Канаани, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия против «агрессоров», которые нанесли удар по Дамаску.
Не первый удар
На протяжении последних лет Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии - по целям, где, по предположению израильских военных, могут находиться иранские базы. Эти удары участились после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.
Высокопоставленные члены Корпуса стражей Исламской революции постоянно присутствуют в Сирии с начала гражданской войны в стране, начавшейся в 2011 году.
На протяжении всего конфликта Иран наряду с Россией оказывает поддержку сирийскому президенту Башару Асаду в противостоянии с повстанцами и противниками его режима.
В январе в результате ракетного удара по одному из районов Дамаска были убиты руководитель иранской разведки в Сирии и еще четверо членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Тогда Иран также обвинил в нападении Израиль.
Анализ: война на Ближнем Востоке не ограничивается сектором Газа
По мнению международного редактора Би-би-си Джереми Боуэна, Израиль таким образом испытывает решимость иранцев и их союзников, группировки «Хезболла», которая по сути уже ведет войну с Израилем на севере и с территории Ливана.
Это сигнал от израильтян, что они серьезно настроены усилить давление на своих врагов, и оценивают тот факт, что и Иран, и «Хезболла» не предпринимают таких жестких мер, как можно было бы ожидать», - пишет Боуэн.
По его мнению, ответ, скорее всего, последует, но он может быть не столь очевидным, к примеру, вместо запусков ракет Израиль может столкнуться с кибератакой.
Корреспондент по вопросам безопасности Франк Гарднер считает, что ответ Ирана, как и в других подобных случаях, скорее всего, пойдет по одному из двух путей: эскалации или деэскалации.
В качестве иллюстрации, Гарднер приводит пример с убийством командующего иранскими Силами революционной гвардии (КСИР) «Кудс» Касема Солеймани с помощью беспилотника по приказу бывшего президента США Дональда Трампа.
Тогда это было воспринято как резкая эскалация конфликта между прокси Ирана в регионе и США, а также их союзниками.
«Некоторые аналитики предсказывали катастрофический ответ Ирана, вплоть до региональной войны, - отмечает Гарднер. - Но в итоге это оказало охлаждающее воздействие на операции КСИР, устранив его самого опасного и компетентного в военном отношении оперативника на Ближнем Востоке».
Нападение на иранское консульство в Дамаске - это еще одно напоминание о том, что война на Ближнем Востоке не ограничивается сектором Газа, отмечает дипломатический коррепондент Би-би-си Джеймс Ландейл.
По его мнению, текущий конфликт следует рассматривать как часть более широкого противостояния между Израилем и Ираном.
«Если подтвердится, что атака на высокопоставленного иранского командира в Дамаске была предпринята Израилем, это ознаменует эскалацию более широкого конфликта и вызовет новые опасения относительно разрушительной региональной войны», - подытоживает Ландейл.
Кем был генерал Захеди
Бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди был важной фигурой в КСИР.
Он вступил в Корпус 44 года назад, принимал участие в военных операциях в Сирии и Ливане в период с 2008 по 2016 год, сражаясь на стороне режима Башара Асада и за это время дослужился до высокого чина.
Иранское государственное телевидение назвало его старшим командиром сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР.
Иранские СМИ также распространили фотографию, на которой генерал позирует со вторым человеком в иерархии «Хезболлы» по имени Имад Мугния, который был убит при взрыве автомобиля в 2008 году.
Генерал Захеди находился под санкциями Совбеза ООН в связи с иранской ядерной программой.