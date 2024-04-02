Вт, 2.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Ольга Иванова трудоустроилась в бюро Яны Тоом

rus.postimees.ee
Copy
Ольга Иванова.
Ольга Иванова. Фото: Eero Vabamägi

Бывший депутат Рийгикогу, экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова, много лет состоявшая в Центристской партии, устроилась на работу в бюро депутата Европарламента Яны Тоом, пишет Rus.ERR.

«Да, это правда. Работаю уже несколько дней в таллиннском бюро Яны Тоом», - дала краткий комментарий Rus.ERR Ольга Иванова.

В марте бюро Тоом покинул центрист и бывший депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, которого избрали старейшиной волости Люганузе. К работе в бюро Дмитриев приступил с середины апреля 2023 года, не сумев избраться в Рийгикогу нового созыва. В бюро он заменил Алексея Евграфова, который попал в парламент благодаря отказу от мандата Яны Тоом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх