Ольга Иванова трудоустроилась в бюро Яны Тоом

В марте бюро Тоом покинул центрист и бывший депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, которого избрали старейшиной волости Люганузе. К работе в бюро Дмитриев приступил с середины апреля 2023 года, не сумев избраться в Рийгикогу нового созыва. В бюро он заменил Алексея Евграфова, который попал в парламент благодаря отказу от мандата Яны Тоом.