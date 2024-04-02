Сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенными среди молодых мужчин. Существуют различные причины проблем с сердцем, но некоторые из них связаны с образом жизни и, следовательно, их можно предотвратить. Месяц здоровья сердца в этом году, который пройдет в апреле, посвящен прежде всего поддержанию здоровья сердца молодых мужчин.
Кардиолог Маргус Вийгимаа: есть три основных риска для сердца мужчины
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности как мужчин, так и женщин в Эстонии, однако мужчины заболевают в среднем на десять лет раньше, чем женщины. Мужчины также чаще страдают избыточным весом и ожирением, курят и пьют больше алкоголя, и живут меньше, чем женщины.
В 2023 году Касса здоровья потратила 248 млн евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. «Анализируя медицинские счета Кассы здоровья и рецепты, удалось выяснить, что каждый четвертый мужчина в возрасте до 40 лет имеет жалобы, связанные с сердцем и сосудами. Среди получателей лечения, если брать все население, меньше мужчин, но стоимость лечения поровну распределяется между мужчинами и женщинами. Одна из причин заключается в том, что мужчины обращаются к врачу только тогда, когда их проблемы со здоровьем уже более серьезные, поэтому их расходы на лечение также выше», - объяснила Изабель Пауль, руководитель службы здоровья взрослых Кассы здоровья.
Более половины всех жителей Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением, при этом среди мужчин этот показатель достигает шестидесяти процентов. По словам кардиолога Маргуса Вийгимаа, главного врача кардиологического отделения Северо-Эстонской региональной больницы, главной заботой эстонских мужчин трудоспособного возраста являются проблемы со здоровьем, вызванные избыточным весом. Их три: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, а также высокий уровень сахара в крови, который является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но при этом каждый человек может многое сделать для своего сердца.
«Более половины случаев сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, изменив образ жизни. Основой здорового образа жизни является регулярная физическая активность, нормализация массы тела, отказ от табачных изделий, здоровое питание и снижение уровня стресса», - сказал Вийгимаа. Он добавил, что осведомленность о здоровье необходимо развивать уже в детстве, и в этом в первую очередь должны помогать родители, а также бабушки, дедушки и учителя, которые могут побудить детей сократить время перед экраном устройств и больше двигаться на свежем воздухе, если будут сами подавать наилучший пример.
Хенек Томсон, научный советник целевого фонда Liikumisharrastus Kompetentsikseksus, отметил, что регулярные занятия спортом - один из самых доступных и надежных способов добавить годы здоровой жизни. «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым для поддержания здоровья не менее 150-300 минут умеренной или 75-150 минут высокоинтенсивной физической активности в неделю», - подчеркнул Томсон.
Он добавил, что в одном крупномасштабном исследовании, в котором изучались данные о состоянии здоровья более 100 000 взрослых старше 30 лет, выяснилось, что физическая активность от умеренной до энергичной, даже на минимальном уровне, рекомендованном ВОЗ, снижает риск смертности на 21 процент. У людей, превысивших рекомендации в два-четыре раза, риск смерти снизился аж на 31 процент.
В рамках Месяца здоровья сердца Касса здоровья, Целевой фонд Liikumisharrastus Kompetentsikeskus и телепередача «Мужчины, давайте жить!» приглашают всех мужчин в воскресенье, 14 апреля, в 11.00 на пляж Пикакари, чтобы принять участие в мужском походе. Походом будет руководить телеведущий Кайдор Кахар. Более подробную информацию о походе можно найти на специальной странице в Facebook.
В Эстонии Месяц здоровья сердца проводится каждый год, в апреле; он вырос из Недели здоровья сердца, которая проводилась с 1993 года.