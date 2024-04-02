Кардиолог Маргус Вийгимаа: есть три основных риска для сердца мужчины

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности как мужчин, так и женщин в Эстонии, однако мужчины заболевают в среднем на десять лет раньше, чем женщины. Мужчины также чаще страдают избыточным весом и ожирением, курят и пьют больше алкоголя, и живут меньше, чем женщины.

В 2023 году Касса здоровья потратила 248 млн евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. «Анализируя медицинские счета Кассы здоровья и рецепты, удалось выяснить, что каждый четвертый мужчина в возрасте до 40 лет имеет жалобы, связанные с сердцем и сосудами. Среди получателей лечения, если брать все население, меньше мужчин, но стоимость лечения поровну распределяется между мужчинами и женщинами. Одна из причин заключается в том, что мужчины обращаются к врачу только тогда, когда их проблемы со здоровьем уже более серьезные, поэтому их расходы на лечение также выше», - объяснила Изабель Пауль, руководитель службы здоровья взрослых Кассы здоровья.