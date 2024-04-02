Нарвский погранпункт хотят закрывать на ночь

В феврале этого года Россия закрыла возможность пересечения границы транспортными средствами через пункт пропуска «Нарва». Это привело к снижению количества пересечений границы: если в январе в Нарву и из Нарвы было совершено более 170 000 пересечений, то в феврале - около 108 000.

Значительно сократилось и количество ночных пересечений границы. В феврале в Нарве ночью границу пересекли 13 000 человек, что почти вдвое больше, чем в январе.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар объяснил, что, учитывая все обстоятельства, закрытие пограничного перехода на ночь является обоснованным.

«Это решение подтверждается рядом обстоятельств. Во-первых, количество пересекающих границу в ночное время значительно сократилось, что делает нецелесообразным держать пограничный пункт открытым в ночное время. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, PPA тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпереход был открыт круглосуточно и без выходных», - заявил он.