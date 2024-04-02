Департамент полиции и пограничной охраны и Министерство внутренних дел хотят, чтобы с мая пограничный пункт в Нарве был открыт с 07.00 утра до 23.00 вечера.
Нарвский погранпункт хотят закрывать на ночь
В феврале этого года Россия закрыла возможность пересечения границы транспортными средствами через пункт пропуска «Нарва». Это привело к снижению количества пересечений границы: если в январе в Нарву и из Нарвы было совершено более 170 000 пересечений, то в феврале - около 108 000.
Значительно сократилось и количество ночных пересечений границы. В феврале в Нарве ночью границу пересекли 13 000 человек, что почти вдвое больше, чем в январе.
Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар объяснил, что, учитывая все обстоятельства, закрытие пограничного перехода на ночь является обоснованным.
«Это решение подтверждается рядом обстоятельств. Во-первых, количество пересекающих границу в ночное время значительно сократилось, что делает нецелесообразным держать пограничный пункт открытым в ночное время. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, PPA тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпереход был открыт круглосуточно и без выходных», - заявил он.
«Закрытие пункта пропуска на ночь не означает, что он останется пустым - сотрудники PPA будут продолжать находиться там круглосуточно, и число сотрудников пункта пропуска не уменьшится. Это решение даст нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять нарушителей границы в дневное время и, при необходимости, усилить наблюдение на зеленой границе», - добавил начальник пограничной службы Коммусаар.
Заместитель генерального директора по таможенным вопросам Налогово-таможенного Департамента Урсула Риймаа: «Для таможни важно поддерживать сильный контроль, чтобы предотвратить движение контрабанды и следить за санкциями на восточной границе. На наш взгляд, международная торговля уже перенаправлены из Нарвы, и впредь мы сосредоточимся на проверке багажа и товаров, сопровождающих пассажиров на Нарвском таможенном пункте в дневное время».
«Министерство внутренних дел подготовило законопроект об изменении порядка работы пограничного пункта и в самое ближайшее время направит его в правительство. Мы надеемся, что решение будет принято через пару недель, и мы сможем ввести новую процедуру уже в мае», - сказал вице канцдер МВД Йоосеп Каазик.
Каазик добавил, что Эстония постоянно советует избегать поездок в Россию, в том числе и потому, что соображения безопасности могут потребовать немедленного закрытия пунктов пересечения границы, а вернуться в Эстонию обычным путем не представляется возможным. «Поэтому о рисках, связанных с возможным изменением способа попасть в Россию, было известно уже давно», - сказал вице-канцлер.
Предложение закрыть на ночь пограничный пункт в Нарве сделано на неопределенный срок.