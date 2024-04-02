Рийгикогу исключил из производства законопроект «Отечества» об отказе от автоналога

В итоговом голосовании законопроект «Отечества» поддержали 28 членов Рийгикогу. Для принятия решения требовалось большинство голосов, то есть не менее 51 голоса «за».

В пояснительной записке партия «Отечество» отмечала, что представленный правительством законопроект о налоге на автотранспортные средства, целью которого является введение налога на автомобили для жителей и предприятий Эстонии, ухудшает экономическую безопасность населения и конкурентоспособность предприятий.

Инициаторы законопроекта выступают против налога на автомобили и считают, что от плана его введения следует как можно скорее отказаться. Налог на автомобили особенно болезненно повлияет на семьи с детьми и на жителей сельской местности. Инициаторы указывают на то, что, к сожалению, правительство даже не сочло необходимым проанализировать влияние автоналога на семьи с детьми.

«Особенно в сельской местности, где сеть общественного транспорта слабая или совсем отсутствует, автомобиль часто является единственным способом отвезти детей в школу и на занятия по интересам. Повышать налог на владение автомобилем в такой ситуации крайне глупо и несправедливо. Налоговая нагрузка на предприятия налогом на автомобили также является неправильным решением, - считают инициаторы законопроекта. - В ситуации, когда экономика уже долгое время падает, а безработица растет, правительство должно реализовать меры по повороту экономики к росту, а не наказывать предпринимателей новым налогом».