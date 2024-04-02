По железным дорогам Эстонии в феврале перевезено 732 900 тонн грузов, что на 18,6 процента меньше, чем за тот же период 2023 года.
По железным дорогам Эстонии в феврале перевезено 732 900 тонн грузов
По данным Департамента статистики, грузооборот на железной дороге в прошлом месяце снизился за год на 5,4 процента до 61,1 млн тонно-километров, но пассажиров за год стало больше на 8,8 процента до 617 000. Пассажиропоток увеличился на 1,7 процента почти до 30 млн пассажиро-километров.
За первые два месяца года железнодорожным транспортом перевезено свыше 1,5 млн тонн грузов, а грузооборот достиг почти 121,5 млн тонно-километров. Перевезено 1,2 млн пассажиров, пассажирооборот достиг 60,3 млн пассажиро-километров.
В 2023 году по железной дороге было перевезено почти 10,1 млн тонн грузов, а грузооборот достиг почти 766,3 млн тонно-километров. Перевезено было почти 7,8 млн пассажиров, пассажирооборот достиг 408,1 млн пассажиро-километров.