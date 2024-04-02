По железным дорогам Эстонии в феврале перевезено 732 900 тонн грузов

По данным Департамента статистики, грузооборот на железной дороге в прошлом месяце снизился за год на 5,4 процента до 61,1 млн тонно-километров, но пассажиров за год стало больше на 8,8 процента до 617 000. Пассажиропоток увеличился на 1,7 процента почти до 30 млн пассажиро-километров.