Фото ⟩ Это послание 36 лет пролежало под землей: на месте бывшего роддома найдена капсула времени

Демонтаж корпуса роддома больницы «Гайльэзерс» начался в прошлом году. Во время работ местные жители показали рабочим фотографию, связанную с этим зданием.

По словам руководителя строительных работ Сергея Яковлева, с этой фотографии все и началось. «Знали, что капсула там должна быть, но, чтобы до нее добраться, надо сначала здание демонтировать, вывезти мусор, докопаться до погреба, до железобетонных колонн, до стаканов, до бетонных подушек... почти полтора года прошло - добрались!»

Яковлев по фотографии высчитывал, где именно закопана капсула. Трое рабочих нашли ее. Одним из них является оператор экскаватора Майт Лаур.

«Мы стали площадку ровнять, материал надо сюда тащить. Шеф сказал, должна быть там. Копали и нашли эту капсулу. Я 25 лет уже работаю, в первый раз нашел! Самому интересно было», - поделился своими впечатлениями Лаур.

Внутри капсулы находится послание, которое в 1988 году 22 февраля проектировщики родильного дома забетонировали в фундамент здания. Это послание 36 лет пролежало под землей.

В послании на русском языке говорится, что причастные к строительству роддом надеются внести существенный вклад в дело развития здравоохранения республики: «Чтобы новое поколение, которое родится в этом светлом и современном доме, было крепким, здоровым и полноправным созидателем светлого будущего человечества».