Истребители НАТО, выполняющие задачи по охране воздушного пространства в рамках миссии воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили шесть вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве, сообщило во вторник Министерство обороны.
Истребители НАТО шесть раз поднимались в воздух сопроводить российские самолеты
В понедельник истребители НАТО сопроводили самолет-разведчик Ил-20. Он летел с материковой части России в Калининград.
Во вторник, среду, четверг и пятницу были сопровождены два истребителя SU30SM, летевшие из Калининграда и возвращавшиеся обратно.
В воскресенье истребители воздушной полиции НАТО вылетели для идентификации пассажирского самолета ТУ-204. Он летел из Калининграда на материковую часть России.
Все самолеты летели без плана полета, у большинства из них был выключен радиолокационный транспондер, и они не выходили на связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.