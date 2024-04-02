Истребители НАТО шесть раз поднимались в воздух сопроводить российские самолеты

В понедельник истребители НАТО сопроводили самолет-разведчик Ил-20. Он летел с материковой части России в Калининград.

Во вторник, среду, четверг и пятницу были сопровождены два истребителя SU30SM, летевшие из Калининграда и возвращавшиеся обратно.

В воскресенье истребители воздушной полиции НАТО вылетели для идентификации пассажирского самолета ТУ-204. Он летел из Калининграда на материковую часть России.

Все самолеты летели без плана полета, у большинства из них был выключен радиолокационный транспондер, и они не выходили на связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.