К Тартускому аэропорту запустили автобусную экспресс-линию

В случае поздних вечерних и ранних утренних авиарейсов автобус курсирует по маршруту «Аннелинна кескус» - центр города - аэропорт, а также в обратном направлении. Для обслуживания пасажиров дневных авиаотправлений автобус курсирует только между центром Тарту и аэропортом.

Разовый билет на автобус до аэропорта стоит 5 евро. Купить билет можно прямо в автобусе при наличии банковской карты, имеющей возможность бесконтактного платежа. Также возможна оплата проезда с помощью предварительного зачисления денег на автобусную карту.

Время отправления из аэропорта указывается приблизительно, так как автобус отправится в путь только тогда, когда все пассажиры покинут аэропорт. Услугу предоставляет компания ABuss OÜ.

Расписание автобусов можно посмотреть здесь.