Портал «Европейская Правда» передает, что по словам Путина те, кто применяют оружие против России, должны понимать, что оно «обоюдно острое».

Владимир Путин на коллегии сказал, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, «конечных преступных бенефициаров этого злодеяния». «Мы, безусловно, до них доберемся», - подчеркнул лидер Кремля.

По мнению Путина, заказы преступлений за деньги не единичны. «В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается. До конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», - заявил он.