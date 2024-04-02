В Эстонской футбольной премьер-лиге главный тренер потерял работу всего после четырех игр

«Нымме Юнайтед» и главный тренер представительной команды клуба Яни Сараярви прекратили сотрудничество. До назначения нового главного тренера национальную команду продолжат тренировать нынешние помощники тренера Рандин Ранде и Хуан Мартинес, сообщил клуб.

«Мы искренне благодарим Яна за самоотверженный труд и вклад в развитие нашего клуба! Мы желаем ему успехов в его новых задачах, - сказал Март Поом, президент «Нымме Юнайтед». - Мы доверяем опыту и навыкам нынешних помощников тренера Рандина и Хуана, чтобы поддерживать нашу команду в хорошей форме и продолжать развивать игроков до прихода нового главного тренера».

Поом добавил, что, будучи дебютантом Премиум-лиги, «Нымме Юнайтед» полностью сконцентрирован на достижении спортивных и организационных целей, поставленных на этот сезон.

«Мы чувствуем огромную поддержку наших болельщиков как на поле, так и в нашей повседневной деятельности, что побуждает нас усердно работать. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас в историческом первом сезоне Премиум-лиги клуба», — сказал он.

Сараярви был с «Нымме Юнайтед» в четырех официальных матчах, из которых дебютанты Премиальной лиги имели одну ничью (0:0 с «Нымме Калью») и три поражения (0:2 от таллиннской «Флоры», 1:3 от команды Пайде, и 0:2 от «Нарва Транс»).

Разница голов команды в этих матчах составила 1:7.