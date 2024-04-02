Центристы устроят пикет в защиту бесплатного общественного транспорта в столице

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт отметил, что страна лишилась бесплатного общественного транспорта на уездных линиях, а теперь Партия реформ при поддержке «Отечества» пытается отменить его и в городе Таллинне. «Отменять всеобщую меру поддержки, которая оправдала себя в условиях более чем двухлетнего экономического спада и растущей безработицы, недальновидно. Однако вместо бесплатных поездок на автобусах предлагается автомобильный налог, что еще больше снизит средства семей к существованию», - сказал Кылварт.

По словам лидера Центристской партии, в этом вопросе нельзя доверять соцдемам, которые выступали против отмены бесплатного общественного транспорта и в правительстве, но вынуждены были реализовать это решение по требованию Партии реформ.

«Бесплатный общественный транспорт действует в Таллинне с 2013 года, и, честно говоря, трудно себе представить, что жители города начнут платить деньги за проезд. Смелая инициатива Центристской партии также получила широкое внимание в мире - ее признал, в частности, мэр Нью-Йорка, и в конце прошлого года перешел на бесплатный общественный транспорт регион Монпелье во Франции», - сказал Кылварт.

Михаил Кылварт добавил, что Партия реформ вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200» хочет начать проводить в Таллинне ту же политику жесткой экономии, что и в стране, а это означает, что помимо бесплатного общественного транспорта, под угрозой будут доплаты к пенсии, бесплатное место в детском саду, начиная со второго ребенка, и запланированные инвестиции.

«Центристская партия выступает за бесплатный общественный транспорт и призывает жителей города выразить свою поддержку. Каждый, кто хочет, чтобы в Таллинне сохранился бесплатный общественный транспорт, может присоединиться к пикету перед Таллиннским горсобранием!», - сказал Кылварт.

Пикет начнется в четверг в 15.00 перед зданием Таллиннского горсобрания по адресу Вана-Виру, 12.