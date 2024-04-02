СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Рейд в таллиннском порту, пожар на балконе, кража сигарет на 3000 евро

29 марта в Старом порту Таллинна был проведен рейд, в ходе которого было проверено 340 человек и 47 транспортных средств. Был пойман водитель без прав. Также был остановлен водитель, проигнорировавший красный свет светофора, и водитель, у которого не было страховки на автомобиль. Кроме того, были обнаружены два нетрезвых водителя и 13 пассажиров рейсового автобуса, у которых не было билетов на паром. Также был задержан гражданин Республики Индия с поддельными водительскими правами.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 14 граждан России, шесть граждан Молдовы, четырех граждан Украины, двух граждан Узбекистана, одного гражданина Бразилии, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Израиля.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и одного гражданина России.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.