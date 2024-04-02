Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о рейде Старом порту Таллинна, а также о кража сигарет на 3000 евро в Тартумаа. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на балконе в Кесклинне, и о провалившейся под лед собаке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Рейд в таллиннском порту, пожар на балконе, кража сигарет на 3000 евро
Насилие
28 марта поступило сообщение, что в Таллинне неизвестный нанес удар ножом в ногу 69-летнему мужчине.
29 марта поступило сообщение, что на улице Эрика в Пыхья-Таллинне неизвестный напал на 44-летнего мужчину.
29 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Паэ в Ласнамяэ 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 38-летнюю сожительницу. При этом присутствовал ребенок.
30 марта поступило сообщение, что 39-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу в многоквартирном доме на улице Палласти в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. При этом присутствовал ребенок. Полиция арестовала мужчину.
30 марта поступило сообщение, что мужчина напал на свою сожительницу в многоквартирном доме на улице Кентманни в Кесклинне. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
30 марта на улице Виру в Кесклинне трое неизвестных ударили 19-летнего мужчину ножом в голову.
31 марта поступило сообщение, что на улице П. Пинна в Ласнамяэ произошла драка, в ходе которой 38-летний мужчина ранил 32-летнего. Полиция задержала мужчину.
29 марта поступило сообщение, что на заправке на Я. Сютисте-теэ в Мустамяэ находился агрессивный 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он оказал сопротивление полицейским, ударив одного из патрульных. Полиция задержала мужчину.
31 марта поступило сообщение, что в одном из домов в деревне Пююнси в Виймси между 27-летней и 33-летней женщинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. При этом присутствовали дети.
29 марта в полицию поступило заявление от жительницы Вильянди, у которой произошел конфликт с сыном, в ходе которого он ударил ее ножом. Полиция арестовала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого, а машина скорой помощи доставила пострадавшую в больницу.
31 марта в полицию поступил вызов на улицу Варью в Нарве, где пьяный 65-летний мужчина угрожал ножом своему соседу. Сотрудники полиции задержали угрожавшего мужчину.
29 марта поступило сообщение, что 42-летний пьяный мужчина напал на жену в квартире на улице А. Пушкина в Нарве. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
29 марта полиция была вызвана в развлекательное заведение на Таллиннской улице в Раквере, где 51-летний мужчина избил 33-летнего. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а нападавший был задержан сотрудниками полиции.
В полицию поступило сообщение, что 30 марта в Ярваканди волости Кехтна 38-летний мужчина угрожал 20-летнему пневматическим пистолетом. Полицейские задержали угрожавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
29 марта поступило сообщение, что на Кадака-теэ в Мустамяэ было разбито стекло двери автобуса и украден инструмент стоимостью около 3000 евро.
29 февраля со строительной площадки в волости Йыэлахтме были украдены инструменты на сумму около 5000 евро.
30 марта из дома в поселке Карьякюла были украдены две бензопилы, триммер и канистра с бензином. Ущерб составил около 400 евро.
Утром 28 марта в полицию поступило сообщение о краже в магазине на Тартуской улице в поселке Вынну. По предварительной информации, из магазина были украдены сигареты. Ущерб составил около 3000 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 15 по 29 марта в деревне Сыырике волости Пыхья-Пярнумаа из хозяйственных построек были украдены электромоторы и военная палатка. Ущерб от кражи составил около 2000 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась 76-летняя жительница Нарвы, которой 28 марта позвонили якобы представители банка SEB и сотрудники полиции. Мошенники утверждали, что женщина является объектом мошенничества и что для предотвращения этого она должна снять деньги со своего банковского счета и отправить их им через посылочный автомат. Ущерб от мошенничества составил 6200 евро.
28 апреля в полицию обратился 36-летний мужчина, проживающий в Кунде, которому позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка SEB. Мужчине сообщили, что на его счету происходят подозрительные операции и что на его имя оформляется кредит. Чтобы аннулировать кредит, мужчине предложили оформить новую заявку на кредит на сумму 2000 евро, положить деньги в посылку и отправить ее через посылочный автомат в Таллинн, что он и сделал.
Безопасность на границе
29 марта в Таллиннский аэропорт из Стамбула прибыл гражданин Турецкой Республики 1979 года рождения, чьи заявления о цели поездки были неясны, а документов, обосновывающих цель и условия поездки, не было. У мужчины также не было денег. Виза мужчины была аннулирована, и на границе ему был выдан запрет на въезд. Мужчина был задержан полицией и помещен в Центр задержания для ожидания обратного рейса.
29 марта в Старом порту Таллинна был проведен рейд, в ходе которого было проверено 340 человек и 47 транспортных средств. Был пойман водитель без прав. Также был остановлен водитель, проигнорировавший красный свет светофора, и водитель, у которого не было страховки на автомобиль. Кроме того, были обнаружены два нетрезвых водителя и 13 пассажиров рейсового автобуса, у которых не было билетов на паром. Также был задержан гражданин Республики Индия с поддельными водительскими правами.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 14 граждан России, шесть граждан Молдовы, четырех граждан Украины, двух граждан Узбекистана, одного гражданина Бразилии, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Израиля.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
29 марта на кордоне Пиуза в приграничном районе реки Пиуза было зафиксировано перемещение человека. Сотрудники кордона выявили возможный пункт незаконного пересечения границы и задержали человека. Оказалось, что это гражданин России, который обратился за международной защитой.
31 марта на пограничном переходе Койдула при въезде в Эстонию был проверен легковой автомобиль Audi A8 с сербскими номерами, за рулем которого находился гражданин Сербии. При проверке документов выяснилось, что регистрационный знак транспортного средства подделан. Транспортное средство было конфисковано, а водителя оштрафовали на 300 евро.
Пожары
31 марта в 18:57 полицейский патруль сообщил о густом дыме в Ласнамяэ на улице Крийди. Полицейские начали тушить пожар огнетушителями, спасатели окончательно ликвидировали пожар.
31 марта в 4:15 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на балконе многоквартирного дома на улице Техника в Кесклинне. Прибывшим спасателям пришлось тушить пожар на балконе первого этажа, где горела ржавая отделка. Огонь не распространился в квартиру. Возгорание могло начаться от окурка.
31 марта в 16:50 спасатели направились на улице Лахепеа в Пыхья-Таллинне, где потушили загоревшуюся сухую траву, площадью сто квадратных метров,
28 марта в 16:33 спасатели направились в Хааберсти на Соудебаази-теэ, где потушили загоревшуюся сухую траву, площадью сто квадратных метров.
29 марта в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшимся автомобиле на Вярву-теэ в Палдиски волости Ляэне-Харью. Спасатели потушили пожар, который мог начаться из-за короткого замыкания в электропроводке.
29 марта в 02:19 спасатели получили сообщение о пожаре в Хаапсалу на Таллиннском шоссе, где загорелся двухэтажный жилой дом. По прибытии спасателей пламя вырывалось из входной двери и окна второго этажа. Спасатели начали тушение с прихожей и проверили, нет ли пострадавших в доме. Жильцов в момент происшествия в доме не было, и никто не пострадал. По предварительной оценке спасателей, возгорание началось от электрического щита и старой проводки в прихожей. Прихожая, коридор и лестница получили серьезные повреждения, соседние помещения - легкие повреждения от дыма и воды. Работы по тушению завершились в 05:01.
ДТП
29 марта в 13:37 спасатели выехали в Ласнамяэ к мосту Мусткиви, где произошло ДТП между двумя автомобилями. Спасатели помогли вытащить пострадавшего, оказавшегося зажатым в машине, и устранили угрозу возгорания.
29 марта в 10:14 поступило сообщение о ДТП между двумя автомобилями возле кинотеатра «Космос» в Кесклинне. Одна из машин дымила. Спасатели ликвидировали угрозу возгорания.
31 марта в 16:49 спасатели получили вызов в деревню Вяэна-Йыэсуу волости Харку, где произошло ДТП между легковым автомобилем и мотоциклом. Спасатели помогли доставить пострадавшего в машину скорой помощи, регулировали движение и очистили дорогу.
Прочее
31 марта в 22:07 сообщили о большом куске штукатурки, упавшем с башни на тротуар на улице Тёестузе в Пыхья-Таллинне, а еще один кусок опасно свисал. Спасатели удалили опасный фрагмент и очистили тротуар.
29 марта в 13:48 спасателей вызвали на улицу Веэру в Маарду, где мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с уклона. Спасатели помогли поднять мужчину со склона. Ситуацией далее занималась полиция.
29 марта в 11:31 спасатели выехали к карьеру в деревню Алликмаа волости Ляэне-Нигула, где большая собака провалилась под лед водоема. Спасатели добрались до собаки, находившейся примерно в 15 метрах от берега, на спасательной доске и помогли ей вернуться на берег.