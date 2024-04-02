В обновленном списке портала Transfermarkt представлены самые дорогие футболисты мира. На первой строчке сразу три игрока.
А где Месси? Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Итак, по 180 миллионов евро стоят форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем из «Реала», Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
На втором месте Винисиус Жуниор («Реал») – за него придется выплатить 150 миллионов.
Третье у Букайо Сака («Арсенал») – 130 миллионов.
Десятку замыкает Родри (Манчестер Сити) - 110 миллионов.
Лионель Месси стоит 30 миллионов евро - за год его трансферная стоимость упала на пять миллионов евро.