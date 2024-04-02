ФОТО ⟩ Эстонец на месте стрельбы в финской школе: все пугающе тихо

«Я проснулся утром и услышал полицейские сирены. Через несколько мгновений эта новость дошла и до финских СМИ», - сказал Вольтер. Дом спутницы жизни Кевина находится примерно в десяти километрах от учебного корпуса школы Виертола в районе Йокиранта, и он решил выехать на место происшествия.