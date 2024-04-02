Согласно Закону о дорожном движении, срок обязательного использования зимних шин на дорогах Эстонии уже прошел, однако по ночам и утрам все еще держатся минусовые температуры. До какого времени предусмотрено использование зимних шин и будут ли полицейские штрафовать водителей за то, что они их еще не заменили?
МОРОЗЫ НЕ ОТСТУПАЮТ ⟩ Будут ли полицейские штрафовать водителей, если они до сих пор не заменили зимние шины?
Использование зимних шин является обязательным в Эстонии с 1 декабря по 1 марта. Использование шипованных шин разрешено с 15 октября по 31 марта.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов отметила, что в условиях зимних дорожных и погодных условий использование шипованных шин разрешено до 30 апреля: «Это означает, что обычно весь апрель также является месяцем замены шин, а с 1 мая начинается более строгий контроль».
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, прекращение использования шипованных покрышек важно также с точки зрения качества воздуха и износа дорожного покрытия.
«Исследования показывают, что дорожная пыль связана с рядом проблем со здоровьем, которые могут повлиять на продолжительность жизни. Например, исследование, проведенное в Хельсинки, показало, что 75 процентов уличной пыли в столице возникает из-за использования шипованной резины. В Таллинне каждую весну собирается около 5500 кубометров мелких частиц дорожного покрытия, выбитых из асфальта шипами автопокрышек. Это более 330 грузовиков с вредным для здоровья материалом», - сказал Сульг и добавил, что до тех пор, пока шипованные покрышки продолжают использоваться, в городе будет расти количество мелкой пыли и, несмотря на весеннюю уборку, гарантировать отсутствие пыли в городе не удастся.
В апреле теплая погода будет сменяться более прохладной, по ночам температура воздуха может падать ниже нуля, в иные дни местами подниматься до +20 градусов, следует из долгосрочного прогноза Агентства окружающей среды, пишет Rus.ERR.