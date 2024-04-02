Новые власти столицы приняли решение по бесплатному общественному транспорту

«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус в интервью ERR. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.