Формирующие в Таллинне новую правящую коалицию четыре политические партии в ходе коалиционных переговоров во вторник договорились, что бесплатный общественный транспорт не будет отменен, сообщила порталу ERR исполняющая обязанности мэра столицы социал-демократ Мадле Липпус.
Новые власти столицы приняли решение по бесплатному общественному транспорту
Мадле Липпус сообщила, что бесплатный общественный транспорт в столице останется.
«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус в интервью ERR. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.
Коалиционные партнеры договорились, что необходима реорганизация маршрутной сети. «Уже в начале этого года город заказал первые исследования, моделирования, как мы будем эту сеть реорганизовывать. Реальные изменения хотелось бы сделать в следующем году», - отметила Липпус.
В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и партия «Отечество».
Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.