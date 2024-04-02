Таллинн открывает методические курсы для поддержки перехода на эстоноязычное образование

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, в Таллинне разработан план действий по переходу на эстонский язык обучения, важной частью которого являются меры поддержки учителей. «Важно предоставить всем детям возможность получить качественное образование на эстонском языке как в школе, так и в детском саду. Созданный при Доме учителя Центр методики и компетенций предлагает учителям экспертные знания для развития их профессиональных навыков и оказывает поддержку в адаптации к новой ситуации», - сказал Канте.

«Курсы, которые начнутся в апреле, будут практическими и целевыми. Они ориентированы, прежде всего, на учителей, которые в следующем учебном году начнут работать в детских садах или школах, переходящих на эстонский язык обучения. Но при наличии свободных мест приглашаются и все желающие, - отметила руководитель MEKK Наталья Мялицина. - Полученные на курсах знания и навыки помогут учителям лучше понять, с чего начинать и что стоит учитывать. Наши преподаватели - практикующие специалисты, а программа обучения будет постоянно обновляться. Параллельно мы начнем планировать мероприятия для родителей и учреждений c эстонским языком обучения. Родители смогут встретиться с политиками, чиновниками и экспертами, чтобы задать вопросы и обменяться опытом. Также готовится специальная конференция для родителей».