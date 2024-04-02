В апреле в Центре методики и компетенций (MEKK) при Таллиннском Доме учителя открываются методические курсы и семинары, направленные на поддержку перехода школ и детских садов на эстонский язык обучения.
Таллинн открывает методические курсы для поддержки перехода на эстоноязычное образование
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, в Таллинне разработан план действий по переходу на эстонский язык обучения, важной частью которого являются меры поддержки учителей. «Важно предоставить всем детям возможность получить качественное образование на эстонском языке как в школе, так и в детском саду. Созданный при Доме учителя Центр методики и компетенций предлагает учителям экспертные знания для развития их профессиональных навыков и оказывает поддержку в адаптации к новой ситуации», - сказал Канте.
«Курсы, которые начнутся в апреле, будут практическими и целевыми. Они ориентированы, прежде всего, на учителей, которые в следующем учебном году начнут работать в детских садах или школах, переходящих на эстонский язык обучения. Но при наличии свободных мест приглашаются и все желающие, - отметила руководитель MEKK Наталья Мялицина. - Полученные на курсах знания и навыки помогут учителям лучше понять, с чего начинать и что стоит учитывать. Наши преподаватели - практикующие специалисты, а программа обучения будет постоянно обновляться. Параллельно мы начнем планировать мероприятия для родителей и учреждений c эстонским языком обучения. Родители смогут встретиться с политиками, чиновниками и экспертами, чтобы задать вопросы и обменяться опытом. Также готовится специальная конференция для родителей».
В среду, 10 апреля, состоится семинар для классных руководителей. Школа, работающая по программе языкового погружения, поделится своим опытом о том, каких результатов можно добиться за семь месяцев в первом классе и какие методы преподавания эффективны для классов первой учебной ступени.
10 и 17 апреля, а также 2 и 8 мая пройдет семинар «Переход на эстонский язык обучения в первом классе». На семинар приглашаются учителя из школ, переходящих на эстонский язык обучения, которые с 1 сентября начнут работать в первых классах. На занятиях можно получить ответы на вопросы о том, с чего начать, как сделать так, чтобы класс тебя услышал и как учить новому.
На курс «Применение методики предметно-языкового интегрированного преподавания (LAK) в четвертом классе» приглашаются учителя, которые вместе с детьми переходят на обучение на эстонском языке в четвертом классе. Курс будет, с одной стороны, общим (интеграция, языковое погружение и интегрированное языковое и предметное обучение (LAK)), а с другой - практическим. Участники узнают, как начать преподавать на эстонском языке математику, природоведение и другие предметы, если до сих пор обучение велось на русском языке. Помимо прочего, на занятиях обсудят варианты использования имеющихся учебных материалов.
Курс «Практика работы для учителей, начинающих преподавать на эстонском языке» позволит провести часть дня с учителем, который уже работает на эстонском языке в детском саду или в школе.