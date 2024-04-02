Центристская партия не намерена отменять запланированный на четверг пикет в защиту бесплатного общественного транспорта перед Таллиннским горсобранием, хотя формирующаяся коалиция пообещала сохранить в столице бесплатный общественный транспорт.
Центристы проведут пикет в защиту бесплатного общественного транспорта, который и так в столице не отменяют
Как сообщил пресс-секретарь Центристской партии Андрес Кальвик, акция имеет более широкое измерение, и Центристская партия будет защищать бесплатный общественный транспорт независимо от того, какая коалиция станет управлять Таллинном.
«Проводя параллели с тем, что произошло в стране, стоит быть предельно осторожным с каверзниками из Партии реформ, потому что они воспользуются даже малейшим шансом и начнут требовать плату за проезд с жителей столицы. Намерения «белок» сохранятся независимо от того, что будет написано в коалиционном соглашении», - сказал Калвик.
Андрес Калвик добавил, что социал-демократам в этом вопросе нельзя полностью доверять. «В правительстве они выступали за бесплатный общественный транспорт, но все же уездные линии полезли людям в карманы. Социал-демократам нелегко в одиночку выдерживать давление трех партнеров, и прорыв может наступить быстро», - сказал Калвик.
Он подтвердил, что пикет состоится. «Люди должны знать, что исчезновение бесплатного общественного транспорта ближе, чем мы думаем, и только Центристская партия всерьез выступает за его сохранение», - добавил Калвик.
Возглавляющая Таллиннскую региональную организацию социал-демократов и исполняющая обязанности мэра Таллинна Мадле Липпус ранее сообщила, что бесплатный общественный транспорт в столице останется, о чем информировал новостной портал ERR.
«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус в интервью ERR. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.
Коалиционные партнеры договорились, что необходима реорганизация маршрутной сети. «Уже в начале этого года город заказал первые исследования, моделирования, как мы будем эту сеть реорганизовывать. Реальные изменения хотелось бы сделать в следующем году», - отметила Липпус.
В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и «Отечество».
Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.
Пикет начнется в четверг в 15 часов перед зданием Таллиннского горсобрания по адресу Вана-Виру, 12.
Ранее сегодня председатель Центристской партии Михаил Кылварт отметил, что страна лишилась бесплатного общественного транспорта на уездных линиях, а теперь Партия реформ при поддержке «Отечества» пытается отменить его и в городе Таллинне. «Отменять всеобщую меру поддержки, которая оправдала себя в условиях более чем двухлетнего экономического спада и растущей безработицы, недальновидно. Однако вместо бесплатных поездок на автобусах предлагается автомобильный налог, что еще больше снизит средства семей к существованию», - сказал Кылварт.
По словам лидера Центристской партии, в этом вопросе нельзя доверять соцдемам, которые выступали против отмены бесплатного общественного транспорта и в правительстве, но вынуждены были реализовать это решение по требованию Партии реформ.
«Бесплатный общественный транспорт действует в Таллинне с 2013 года, и, честно говоря, трудно себе представить, что жители города начнут платить деньги за проезд. Смелая инициатива Центристской партии также получила широкое внимание в мире - ее признал, в частности, мэр Нью-Йорка, и в конце прошлого года перешел на бесплатный общественный транспорт регион Монпелье во Франции», - сказал Кылварт.
Михаил Кылварт добавил, что Партия реформ вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200» хочет начать проводить в Таллинне ту же политику жесткой экономии, что и в стране, а это означает, что помимо бесплатного общественного транспорта, под угрозой будут доплаты к пенсии, бесплатное место в детском саду, начиная со второго ребенка, и запланированные инвестиции.