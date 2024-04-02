Центристы проведут пикет в защиту бесплатного общественного транспорта, который и так в столице не отменяют

Коалиционные партнеры договорились, что необходима реорганизация маршрутной сети. «Уже в начале этого года город заказал первые исследования, моделирования, как мы будем эту сеть реорганизовывать. Реальные изменения хотелось бы сделать в следующем году», - отметила Липпус.

В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и «Отечество».

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.

Пикет начнется в четверг в 15 часов перед зданием Таллиннского горсобрания по адресу Вана-Виру, 12.

Ранее сегодня председатель Центристской партии Михаил Кылварт отметил, что страна лишилась бесплатного общественного транспорта на уездных линиях, а теперь Партия реформ при поддержке «Отечества» пытается отменить его и в городе Таллинне. «Отменять всеобщую меру поддержки, которая оправдала себя в условиях более чем двухлетнего экономического спада и растущей безработицы, недальновидно. Однако вместо бесплатных поездок на автобусах предлагается автомобильный налог, что еще больше снизит средства семей к существованию», - сказал Кылварт.

По словам лидера Центристской партии, в этом вопросе нельзя доверять соцдемам, которые выступали против отмены бесплатного общественного транспорта и в правительстве, но вынуждены были реализовать это решение по требованию Партии реформ.

«Бесплатный общественный транспорт действует в Таллинне с 2013 года, и, честно говоря, трудно себе представить, что жители города начнут платить деньги за проезд. Смелая инициатива Центристской партии также получила широкое внимание в мире - ее признал, в частности, мэр Нью-Йорка, и в конце прошлого года перешел на бесплатный общественный транспорт регион Монпелье во Франции», - сказал Кылварт.

Михаил Кылварт добавил, что Партия реформ вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200» хочет начать проводить в Таллинне ту же политику жесткой экономии, что и в стране, а это означает, что помимо бесплатного общественного транспорта, под угрозой будут доплаты к пенсии, бесплатное место в детском саду, начиная со второго ребенка, и запланированные инвестиции.