На протяжении всего времени работы предыдущего состава Рийгикогу самая маленькая партия в парламенте, «Отечество», возглавляемая Хелир-Вальдором Сеэдером, создавала себе ореол тех, кто возводит на трон, и самой влиятельной политической партии в Эстонии. Теперь эту роль, похоже, перенимают на себя социал-демократы.
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АНАЛИЗ ⟩ Соцдемы продолжают торпедировать лишение российских граждан избирательного права
Социал-демократическая партия борется за пост мэра Таллинна, а в Рийгикогу огромной фракцией они торпедируют самую вожделенную политическую инициативу Партии реформ – лишить права голоса граждан России.