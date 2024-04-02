АНАЛИЗ ⟩ Соцдемы продолжают торпедировать лишение российских граждан избирательного права

Избирательное право граждан России и Беларуси на выборах в собрания местных самоуправлений странным и неожиданным образом стало темой переговоров о формировании правящей коалиции в Таллинне. В понедельник в связи с этим вопросом на уровне Рийгикогу проснулась от летаргического сна и Партия реформ. Однако особой надежды на успех нет. И это несмотря на то, что четыре из шести фракций, представленных в Рийгикогу, так или иначе выразили поддержку инициативе лишения граждан стран-агрессоров избирательного права. Против этого выступают Центристская партия и социал-демократы, входящие в правящую коалицию.