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АНАЛИЗ ⟩ Соцдемы продолжают торпедировать лишение российских граждан избирательного права

Мейнхард Пулк Микк Салу
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Социал-демократы, получившие на предыдущих выборах в Рийгикогу всего девять мест, неизмеримо увеличили свое влияние и власть. Евгений Осиновский (слева) был одним из самых громогласных критиков лишения граждан России избирательных прав и, если пожелает, станет мэром Таллинна.
Социал-демократы, получившие на предыдущих выборах в Рийгикогу всего девять мест, неизмеримо увеличили свое влияние и власть. Евгений Осиновский (слева) был одним из самых громогласных критиков лишения граждан России избирательных прав и, если пожелает, станет мэром Таллинна. Фото: Madis Veltman

На протяжении всего времени работы предыдущего состава Рийгикогу самая маленькая партия в парламенте, «Отечество», возглавляемая Хелир-Вальдором Сеэдером, создавала себе ореол тех, кто возводит на трон, и самой влиятельной политической партии в Эстонии. Теперь эту роль, похоже, перенимают на себя социал-демократы.

Социал-демократическая партия борется за пост мэра Таллинна, а в Рийгикогу огромной фракцией они торпедируют самую вожделенную политическую инициативу Партии реформ – лишить права голоса граждан России.

Избирательное право граждан России и Беларуси на выборах в собрания местных самоуправлений странным и неожиданным образом стало темой переговоров о формировании правящей коалиции в Таллинне. В понедельник в связи с этим вопросом на уровне Рийгикогу проснулась от летаргического сна и Партия реформ. Однако особой надежды на успех нет. И это несмотря на то, что четыре из шести фракций, представленных в Рийгикогу, так или иначе выразили поддержку инициативе лишения граждан стран-агрессоров избирательного права. Против этого выступают Центристская партия и социал-демократы, входящие в правящую коалицию.

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