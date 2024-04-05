ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ ⟩ Уделяют ли мужчины достаточно внимания здоровью сердца?

Следят ли молодые мужчины за здоровьем сердца?

Rus.Postimees решил поинтересоваться у мужчин, младше сорока лет, уделяют ли они достаточно внимания здоровью сердца?

Житель Тарту Олег сказал, что специально не следит за здоровьем сердца, только иногда измеряет давление: «Но неоднократно проверял, когда был повод - обращался к врачу, делали кардиограмму. В последний раз прошлой осенью. Оказывалось то пищеварение, то неврология какая-то, но не сердце».

Олег отметил, что следить за здоровьем сердца, конечно, важно. «К врачу надо ходить, за здоровьем следить, спортом поддерживать», - подчеркнул он.

По словам жителя Таллинна Игоря, он не следит за здоровьем сердца, а последний раз он ходили на проверку сердечно-сосудистой системы во время последней проверки здоровья от работодателя.

Тем не менее он отметил, что важно следить за здоровьем в целом: «Проблемы с сердцем, например, часто возникают при малоподвижном образе жизни или при наличии лишнего веса».

Другой столичный житель Егор отметил, что каких-то проблем с сердцем никогда не замечал и на проверку сердечно-сосудистой системы никогда не ходил: «Не считаю, что нужно пристально следить за этим, если нет каких-то предпосылок, вроде плохой наследственности.

«Если ты здоров, ведешь более-менее активный образ жизни, сбалансированно питаешься и хоть немного занимаешься спортом, то все должно быть в порядке», - подчеркнул он.

В Эстонии Месяц сердца проводится каждый год в апреле и этот проект вырос из Недели сердца, которая проводится с 1993 года.