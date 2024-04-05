Согласно данным статистики, сердечно-сосудистые заболевания сейчас возникают у все более молодых мужчин. Существуют различные причины возникновения проблем с сердцем, при этом многие из них связаны с образом жизни, а это значит, что их можно успешно предотвратить. В этом году Месяц сердца, который пройдет в апреле, посвящен прежде всего поддержанию здоровья сердца молодых мужчин.
ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ ⟩ Уделяют ли мужчины достаточно внимания здоровью сердца?
В Эстонии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смертности как мужчин, так и женщин, но мужчины заболевают в среднем на десять лет раньше, чем женщины. Мужчины также чаще страдают избыточным весом и ожирением, больше курят и употребляют алкоголь и живут меньше, чем женщины.
Удручающие данные
В 2023 году Касса здоровья выплатила 248 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. «В ходе анализа данных Кассы здоровья о медицинских счетах и рецептах, выяснилось, что, к сожалению, уже каждый четвертый мужчина в возрасте до 40 лет имеет жалобы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Из всего населения среди получателей лечения мужчин меньше, но общие затраты Кассы здоровья на лечение поровну распределяются между мужчинами и женщинами. Одна из причин заключается в том, что мужчины обращаются к врачу только тогда, когда их состояние уже становится более тяжелым, поэтому расходы на их лечение также намного выше», - объяснила руководитель услуги «Здоровый взрослый» Кассы здоровья Изабель Пауль.
Более половины всех жителей Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением, а среди мужчин эта доля достигает 60 процентов. По словам главного врача кабинета здоровья сердца Северо-Эстонской региональной больницы доктора Маргуса Вийгимаа, в Эстонии основной проблемой мужчин трудоспособного возраста являются проблемы со здоровьем, вызванные избыточным весом - такие как высокое кровяное давление и уровень холестерина, а также уровень сахара в крови, которые являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблема решаема
Вийгимаа отмечает, что каждый из нас может многое сделать для сохранения здоровья своего сердца. «Более половины сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, изменив образ жизни. Основой более здорового образа жизни являются регулярная физическая активность, нормализация массы тела, отказ от употребления табака, здоровое питание и снижении уровня стресса», - объясняет Вийгимаа и добавляет, что знания о здоровье важно прививать уже в детстве, и что важную роль в этом, прежде всего, играют родители. Кроме них свою роль играют также бабушки, дедушки и учителя, которые также могут способствовать сокращению времени, проводимому перед экраном, и мотивировать детей больше двигаться на свежем воздухе, при этом лучше всего работает личный пример.
Научный советник Центра компетенции по вопросам физической активности (SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus) Хенек Томсон отмечает, что регулярные занятия спортом - один из самых доступных и надежных способов увеличить количество здоровых лет своей жизни. «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым для поддержания здоровья не менее 150-300 минут умеренной или 75-150 минут высокоинтенсивной физической активности в неделю», - подчеркивает Томсон и добавляет, что в масштабном исследовании, в ходе которого отслеживались данные о состоянии здоровья более 100 000 взрослых старше 30 лет показали, что даже умеренная и интенсивная физическая активность на минимальном уровне, рекомендованном ВОЗ, снижает риск смертности до 21%. У людей объем физической активности которых был больше рекомендаций в два-четыре раза, риск смерти снизился на целых 31%.
Следят ли молодые мужчины за здоровьем сердца?
Rus.Postimees решил поинтересоваться у мужчин, младше сорока лет, уделяют ли они достаточно внимания здоровью сердца?
Житель Тарту Олег сказал, что специально не следит за здоровьем сердца, только иногда измеряет давление: «Но неоднократно проверял, когда был повод - обращался к врачу, делали кардиограмму. В последний раз прошлой осенью. Оказывалось то пищеварение, то неврология какая-то, но не сердце».
Олег отметил, что следить за здоровьем сердца, конечно, важно. «К врачу надо ходить, за здоровьем следить, спортом поддерживать», - подчеркнул он.
По словам жителя Таллинна Игоря, он не следит за здоровьем сердца, а последний раз он ходили на проверку сердечно-сосудистой системы во время последней проверки здоровья от работодателя.
Тем не менее он отметил, что важно следить за здоровьем в целом: «Проблемы с сердцем, например, часто возникают при малоподвижном образе жизни или при наличии лишнего веса».
Другой столичный житель Егор отметил, что каких-то проблем с сердцем никогда не замечал и на проверку сердечно-сосудистой системы никогда не ходил: «Не считаю, что нужно пристально следить за этим, если нет каких-то предпосылок, вроде плохой наследственности.
«Если ты здоров, ведешь более-менее активный образ жизни, сбалансированно питаешься и хоть немного занимаешься спортом, то все должно быть в порядке», - подчеркнул он.
В Эстонии Месяц сердца проводится каждый год в апреле и этот проект вырос из Недели сердца, которая проводится с 1993 года.