Пожар в Стамбуле: 25 человек погибли, трое пострадали

«Несмотря на то, что пожар был потушен благодаря действиям пожарных, в результате инцидента погибли 25 человек. Три человека находятся в больнице с тяжелыми травмами», - говорится в заявлении губернатора Стамбула Давута Гюля.

Как сообщил Гюль, пожар возник в 12:47 по местному времени во время проведения ремонтных работ в подвале 16-этажного жилого дома в районе Гайреттепе. На двух этажах подвала располагался ночной клуб.

Гайреттепе входит в состав центрального стамбульского района Бешикташ.

По предварительным данным, большинство погибших - строители, которые вели работы в клубе.

Власти проводят расследование причин возгорания. На месте происшествия работают бригады пожарных, медиков и полицейских.

В общей сложности к тушению огня привлекалось более 80 пожарных и 30 единиц техники.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был переизбран в минувшее воскресенье, прибыл на место пожара и выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Губернатор Стамбула Давута Гюль также приехал на место с инспекцией и сказал журналистам, что лицензия сгоревшему заведению была выдана в 1987 году и продлена в 2018-м.

Отвечая на вопрос о возможности взрыва в здании, Гюль сказал: «Такой информации к нам не поступало».