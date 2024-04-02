Эстония объявила сегодня, что готова поддержать назначение нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Ранее Эстония неоднократно выражала скептицизм в отношении Рютте в связи с тем, что Нидерланды уже много лет не могут выполнить соглашение по доведению расходов на оборону до двух процентов от ВВП.
Эстония поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония всегда выступала за то, чтобы НАТО было сильным и способным противостоять всем угрозам и вызовам.
«Мы неоднократно формулировали принципы, которые, на наш взгляд, гарантируют жизнеспособность и силу НАТО, и теперь мы получили подтверждение того, что Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, разделяет эти убеждения», - сказал Цахкна.
По словам министра иностранных дел, политика альянса в отношении России должна учитывать, что угроза с востока является наиболее серьезной и долгосрочной; Украину необходимо поддержать на пути к членству в НАТО; на восточном фланге необходимо обеспечить сдерживание и усиленную оборонительную позицию; оборонные расходы стран-членов должны быть согласованы как минимум на уровне двух процентов, а соблюдение географического баланса на лидирующих позициях в альянсе должно стать заметнее.
«После обстоятельных обсуждений нас заверили, что Марк Рютте готов действовать для укрепления альянса с учетом этих принципов, и поэтому Эстония может поддержать усилия Рютте стать следующим генеральным секретарем НАТО», - сказал Цахкна.