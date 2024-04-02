Эстония поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония всегда выступала за то, чтобы НАТО было сильным и способным противостоять всем угрозам и вызовам.

«Мы неоднократно формулировали принципы, которые, на наш взгляд, гарантируют жизнеспособность и силу НАТО, и теперь мы получили подтверждение того, что Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, разделяет эти убеждения», - сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, политика альянса в отношении России должна учитывать, что угроза с востока является наиболее серьезной и долгосрочной; Украину необходимо поддержать на пути к членству в НАТО; на восточном фланге необходимо обеспечить сдерживание и усиленную оборонительную позицию; оборонные расходы стран-членов должны быть согласованы как минимум на уровне двух процентов, а соблюдение географического баланса на лидирующих позициях в альянсе должно стать заметнее.

«После обстоятельных обсуждений нас заверили, что Марк Рютте готов действовать для укрепления альянса с учетом этих принципов, и поэтому Эстония может поддержать усилия Рютте стать следующим генеральным секретарем НАТО», - сказал Цахкна.