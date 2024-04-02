Оборот крупнейшего балтийского ритейлера одежды Apranga, контролируемого MG Group, в январе-марте этого года составил 72,2 млн евро (с НДС) - на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.
Оборот группы Apranga в этом году вырос до 72 млн евро
Выручка группы выросла на 8,9% в Литве, на 17,6% в Латвии и на 8,3% в Эстонии, сообщила Apranga во вторник через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Только в марте розничный оборот группы составил 26,3 млн евро, что на 13,9% больше, чем в марте прошлого года.
Группа Apranga сообщила, что в этом году она открыла один новый магазин, отремонтировала четыре и закрыла два.
В настоящее время группа управляет сетью из 168 магазинов в странах Балтии: 99 - в Литве, 44 - в Латвии и 25 - в Эстонии.