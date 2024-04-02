Оборот группы Apranga в этом году вырос до 72 млн евро

Выручка группы выросла на 8,9% в Литве, на 17,6% в Латвии и на 8,3% в Эстонии, сообщила Apranga во вторник через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Только в марте розничный оборот группы составил 26,3 млн евро, что на 13,9% больше, чем в марте прошлого года.

Группа Apranga сообщила, что в этом году она открыла один новый магазин, отремонтировала четыре и закрыла два.

В настоящее время группа управляет сетью из 168 магазинов в странах Балтии: 99 - в Литве, 44 - в Латвии и 25 - в Эстонии.