Во второй половине дня во вторник сильный ветер прервал паромное сообщение между островами Сааремаа и Хийумаа.
Из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение между Сааремаа и Хийумаа
Из-за сильного ветра отменены рейсы парома Reet во вторник в 17.30 из Сыру и в 19 часов из Трийги, передала компания Kihnu Veeteed.
В среду из-за сильного ветра могут быть нарушены все рейсы парома Reet. Kihnu Veeteed обещает уточнить информацию в 7 часов утра.
По данным Агентства окружающей среды, во вторник ветер достигает 22 м/с, в среду он будет местами достигать 22 м/с.