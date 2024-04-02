Из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение между Сааремаа и Хийумаа

Из-за сильного ветра отменены рейсы парома Reet во вторник в 17.30 из Сыру и в 19 часов из Трийги, передала компания Kihnu Veeteed.

В среду из-за сильного ветра могут быть нарушены все рейсы парома Reet. Kihnu Veeteed обещает уточнить информацию в 7 часов утра.

По данным Агентства окружающей среды, во вторник ветер достигает 22 м/с, в среду он будет местами достигать 22 м/с.