Лукашенко: мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира − готовься к войне" − не я это придумал. Это очень правильно сказано», - передает слова Лукашенко портал «Европейская Правда».

При этом он подчеркнул, что Беларусь ведет необходимые приготовления до возможного конфликта: готовит соответствующие подразделения, поставляет в войска различные виды вооружений и техники.

«Если оттуда (из недружественных стран, − примечание сайта Лукашенко) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда», − заявил самопровозглашенный президент РБ.

Лукашенко также добавил, что Беларусь якобы никому ничем не угрожает: «Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай бог, обработать».

Сообщается, что Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства новой городской больницы в приграничном Гродно и таким образом якобы дал «послание соседним с Беларусью странам».

Мол, Беларусь тоже роет землю рядом с границей, но не окопы, а для строительства медучреждения.