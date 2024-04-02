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Ущерб в 10 000 евро ⟩ Почтовый автомат был пуст: посылка жителя Эстонии исчезла, в полиции рассматривают две версии

Лаури Хабакук
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Почтовые автоматы в Пярну на улице Яннсени.
Почтовые автоматы в Пярну на улице Яннсени. Фото: Lauri Habakuk

Когда недавно покупатель пошел за инструментом стоимостью 10 000 евро, шкафчик посылочного автомата на улице Яннсени в Пярну оказался пуст. Куда пропала драгоценная посылка? В полиции рассматривают две версии.

Согласно поступившему в полицию сообщению, 26 марта житель Пярну получил сообщение, что заказанная им посылка прибыла в пакомат на улице Яннсени. Когда он пошел за товаром и ввел код двери, дверь открылась не сразу. Лишь после нескольких попыток ему удалось открыть дверь, но место хранения оказалось пустым.

По данным Ляэнеской окружной прокуратуры, житель Пярну заказал в посылочный автомат специнструмент. По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет 10 000 евро, но, как заявили в прокуратуре, эта сумма может измениться в ходе производства.

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