Когда недавно покупатель пошел за инструментом стоимостью 10 000 евро, шкафчик посылочного автомата на улице Яннсени в Пярну оказался пуст. Куда пропала драгоценная посылка? В полиции рассматривают две версии.
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Ущерб в 10 000 евро ⟩ Почтовый автомат был пуст: посылка жителя Эстонии исчезла, в полиции рассматривают две версии
Согласно поступившему в полицию сообщению, 26 марта житель Пярну получил сообщение, что заказанная им посылка прибыла в пакомат на улице Яннсени. Когда он пошел за товаром и ввел код двери, дверь открылась не сразу. Лишь после нескольких попыток ему удалось открыть дверь, но место хранения оказалось пустым.