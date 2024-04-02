Ущерб в 10 000 евро ⟩ Почтовый автомат был пуст: посылка жителя Эстонии исчезла, в полиции рассматривают две версии

Согласно поступившему в полицию сообщению, 26 марта житель Пярну получил сообщение, что заказанная им посылка прибыла в пакомат на улице Яннсени. Когда он пошел за товаром и ввел код двери, дверь открылась не сразу. Лишь после нескольких попыток ему удалось открыть дверь, но место хранения оказалось пустым.