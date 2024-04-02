Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 апреля: бесплатный транспорт в Таллинне сохранят, как привить детям любовь к литературе, теория и практика музыки в «Клюквенном морсе», моноспектакль Александра Васильева «История украшений»
Сегодня в выпуске:
- Бесплатный общественный транспорт сохранится до выборов 25-го года, газеты «Столица» и Pealinn закроют. Какие вопросы сегодня обсуждали на коалиционных переговорах будущие правящие в Таллинне, разбиралась наш корреспондент
- Это важно: Эстония закупит колесные артиллерийские установки и планирует построить военный корабль; 12-летний подросток устроил стрельбу в школе в финском Вантаа
- В эпоху гаджетов важно привить и сохранить у детей навык и любовь к чтению литературы. В Международный день детской книги актеры русского театра и бывший мэр столицы читали вслух детям произведения Андерссена
- Вокально-инструментальный ансамбль как семейный бизнес и совместное хобби. Основатели ВИА «Клюква» проводят тематические музыкальные мастер-классы, один из которых посетила наша съемочная группы
- Фамильные драгоценности или современная бижутерия, как сочетать драгоценные металлы и камни, почему мода на жемчуг непреходяща. Репортаж о моноспектакле «История украшений» знаменитого историка моды Александар Васильева.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 апреля.