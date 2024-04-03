На каких проектах новая власть поставит крест? Чему будет дан зеленый свет? Сколько отмерено бесплатному общественному транспорту?
Студия Postimees: что не так с финансами Таллинна?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник коалиционных переговоров, член правления партии «Отечество» Свен Сестер. Смотрите интервью в 13:00!
- На чем будет экономить новая столичная коалиция?
- Что закроется наряду с городскими СМИ и проектом Таллиннской больницы?
- Какие статьи расходов необходимо увеличить?
- За счет чего придется наполнять бюджет?
- Планируются ли новые местные налоги?
- Как долго общественный транспорт будет оставаться бесплатным?
- Будет ли вписано в коалиционное соглашение ключевое требование «Отечества» о лишении права голоса неграждан?
- Ожидаются ли изменения в соцполитике и выплате пособий?