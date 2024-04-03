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Студия Postimees: что не так с финансами Таллинна?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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На каких проектах новая власть поставит крест? Чему будет дан зеленый свет? Сколько отмерено бесплатному общественному транспорту?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник коалиционных переговоров, член правления партии «Отечество» Свен Сестер. Смотрите интервью в 13:00!

  • На чем будет экономить новая столичная коалиция?
  • Что закроется наряду с городскими СМИ и проектом Таллиннской больницы?
  • Какие статьи расходов необходимо увеличить?
  • За счет чего придется наполнять бюджет? 
  • Планируются ли новые местные налоги?
  • Как долго общественный транспорт будет оставаться бесплатным? 
  • Будет ли вписано в коалиционное соглашение ключевое требование «Отечества» о лишении права голоса неграждан? 
  • Ожидаются ли изменения в соцполитике и выплате пособий?
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